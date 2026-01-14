Цього міста для Росії – не існує. Після окупації Попасної Луганської області Кремль вилучив її з переліку міст – настільки нищівними виявилися руйнування. Однак, на четвертий рік окупації там усе ще залишаються люди – вони намагаються вижити без газу, води і електрики у приватних будинках. Вся багатоповерхова забудова Попасної лежить у руїнах. У місті не лишилося нічого з інфраструктури: за всім необхідним для виживання нечисленним жителям доводиться самостійно їздити у сусіднє місто.

Отримати інформацію з Попасної дуже складно – там дислокуються російські військові, в'їзд у місто заборонений, а зв'язок відсутній.

Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) зібрали свідчення місцевих жителів і розповідають, у яких умовах зараз живуть у Попасній.

Розбиті будинки та пусті вулиці – такі кадри з Попасної можна побачити на відео російських військових та поодиноких «мілітарі-блогерів», що потрапляють туди лише з дозволу окупаційної влади.

У місті не залишилося нічого вцілілого, зруйновано все: житлові будинки, магазини, підприємства, школи.

Немає тут навіть банерів з написами, що тепер це «Росія». Лише руїни.

Ось він – «русский мир»!

Попри те, що Росія через повне руйнування викреслила Попасну із переліку населених пунктів, тут досі живуть люди.

На початок російської окупації в травні 2022-го у Попасній залишалося близько 1500 жителів, які евакуюватися не захотіли, повідомляли у Луганській ОВА.

Коли прийшли окупанти, то вони вивезли тих, хто їх діждався, в інші раніше окуповані міста.

Однак, частика повернулися назад. І навіть взяли участь у так званому, організованому окупаційним режимом «референдумі».

Голосування провели на руїнах 21-ї школи Попасної. Скільки містян реально взяли у ньому участь – невідомо.

На кадрах «голосування» можна нарахувати трохи більше 10 людей.

Вони висловлювали радість на камеру, що тепер з Росією і висловлювали сподівання, що тепер їм жити стане краще:

– Росія з нами, і ми з Росією.

– Вона нам допоможе!

– Вона нам допоможе! Вона нас захистить!

– Це Попасна!

– Росія з нами, слухайте всі! Житимемо!, – вигукували вони на відео російських каналів.

За даними російської окупаційної влади в 2025 році у Попасній залишається близько 250 людей.

«Генератор вмикаємо «60 минут» подивитися»

На четвертому році окупації Кремль не повернув у Попасну жодних умов для нормального проживання: немає світла, води, газу – і жодна споруда не відбудовувалась.

Це більше «не місто»: його виключили з переліку «міських та муніципальних округів ЛНР».

А ті, хто тут залишився, живуть у вцілілих приватних будинках – які, як змогли, підлатали своїми силами, розповідають місцеві російським журналістам.

Поставили пічки-буржуйки, купили генератори, приїжджих волонтерів просять допомогти будматеріалами та бензином. Завжди раді гуманітарній допомозі продуктами. Тримають кіз та птицю, садять городи.

«У нас є генератор, ми його вмикаємо тільки ввечері «60 минут» (російське пропагандистське шоу – ред.) подивитися. Воду ми з криниці возимо, зараз криниця взагалі забилась – ледве-ледве. Нам возили воду євангелісти двічі на місяць. Зараз не возять – машина зламалася. Газ – балони їздимо заправляти. Дорого. В нас газ дешевше виходить, ніж за дорогу заплатити», – розповідає місцева жителька Катерина Корнєва блогеру з Краснодара.

За словами місцевих, у Попасній бувають волонтери від різноманітних церков. Одні допомагають лагодити покрівлі, інші час від часу привозять гарячу їжу.

За усім необхідним людям доводиться їздити самим, або просити сусідів. Громадський транспорт до Попасної не ходить. Але двічі на тиждень на півтори години приїздить продуктова автокрамниця.

Аптек чи лікаря немає.

Скільки точно в Попасній живе людей, визначити важко. Більшість з них – пенсіонери. Літні люди помирають, кажуть місцеві, когось забирають родичі. Молодші переїздять у інші міста заради навчання дітей, або щоб пережити зиму в комфортніших умовах.

10 школярів навчаються у Сокілогірську (Первомайську до декомунізації, саме так його називає російська адміністрація) – у місті, що за 13 кілометрів від Попасної.

Це місто було окуповане ще з 2014 року. Усіх жителів, що тут залишилися, «приписали» туди.

У Первомайську створили так званий відділ життєзабезпечення Попасної, який комунікує із жителями. Через нього інколи видають гуманітарну допомогу та грошову компенсацію на вугілля чи дрова в зимовий період, або узгоджують візити волонтерів.

«Луганське керівництво до нас взагалі не з'являється, не приїжджають, не говорять про наші проблеми», – розповідає житель Попасної волонтерам однієї з релігійних організацій.

Тепер Попасна – місто-примара: так називають його і самі окупанти, і російські журналісти, і попасняни, що вже покинули місто й цікавляться його життям у соцмережах.

Як Попасна жила до окупації?

У зоні бойових дій Попасна була від самого початку війни. Вона лежала всього за 4 кілометри від фронту і у 2014-2015 потрапляла під обстріли. Але сюди постійно вкладали гроші Україна та західні донори.

Відновити житло та об'єкти соціальної інфраструктури після обстрілів 2014-го місту вдалося за два роки: сюди залучили близько 200-300 мільйонів гривень інвестицій.

За допомогою ЮНІСЕФ відновили школу номер 1, у яку були прямі влучання «Граду»​, її розмалював французький художник Жульєн Маллан.

Муралами також прикрасили й інші будівлі міста.

Відкрили нове футбольне поле із штучним покриттям. Попасна отримала пересувний Центр адмінпослуг. Для підлітків працював інноваційний освітній центр, проводився дитячий турнір із карате.

У місті проходили фестивалі борщу, вареників, велопробіг «Спорт єднає». Працював вагоноремонтний завод, діяв краєзнавчий музей. І жили близько 20 тисяч людей.

Без даху над головою і без компенсації від РФ

Жодних робіт з розчищення міста, ремонтів чи будівництва окупанти тут не розпочинали і мережі постачання енергоносіїв не відновлювали.

Коли Росія знищила та окупувала Попасну, вона вирішила, що відновлювати її – недоцільно. Про це повідомив очільник окупаційної влади Луганщини Леонід Пасічник. Попасну вилучили з переліку «міських та муніципальних округів ЛНР». А весь Попаснянський район – розформували.

Але місто й досі можна знайти в переліку населених пунктів, де Росія по пільговій іпотеці пропонує купувати вторинне житло сім'ям з дітьми.

У 2025-му окупанти заявили, що ухвалили рішення відновити частину міста, аби забезпечити роботу фільтрувальної станції та залізничного вузла. Їх також нібито планують відбудувати. Але жодного терміну не назвали і жодних робіт не починали.

Зараз Попасна максимально закрита для сторонніх. Вона використовується винятково як логістичний хаб та місце дислокації для російських військових. Про це зізнаються самі окупанти, зрідка показуючи те, що залишилося заїжджим блогерам.

Заїхати туди без їх відому та супроводу неможливо.

Для відновлення Попасної Росія не має ні ресурсів, ні необхідності лишати там населення, вважає керівник ГО «Центр вивчення окупації», колишній маріуполець Петро Андрющенко. Росія щороку скорочує обсяг коштів, що виділяються на фінансування окупованих територій, зазначає він:

«Росіяни думають лише про ті території, де це має якусь перспективу для них: логістичну, економічну, військову, зрештою. Але яка перспектива Попасної? Відновлювати її для кого? Там лишилося 80 сімей. І в основному люди похилого віку. Ніхто новий туди переїжджати не збирається. Економіки там немає і більше не буде. Ну який сенс? Вони її просто покинуть, поки там всі не вимруть», – каже він.

Частина людей, які виїхали з Попасної, але залишилися на окупованих територіях, живуть у родичів, в місцях тимчасового перебування, винаймають житло і ще сподіваються, що Росія відновить місто.

Але більшість вже не чекає цього – вимагає у окупантів виплати компенсації, щоб купити житло в іншому місці. З цим питанням постійно звертається до очільника окупаційної влади Луганщини.

Однак, там визнавати зруйноване житло втраченим не поспішають. Як пишуть попасняни у соцмережах, у місто їх не пускають, кошти не виплачують, а частину житла взагалі визнали «частково зруйнованим». Це означає – придатним для ремонту. Так, у «місті, якого немає».

Згадана вище Катерина Корнєва, що четвертий рік виживає у знищеному місті й дає коментар російському блогеру, Росію у проблемах Попасної не звинувачує. Лише підконтрольну їй «місцеву владу».

«От почуєш щось, наприклад, з Луганська від Пасічника. От як він сказав: «місто відновлювати недоцільно». І хто його після цього буде любити, от такого нашого главу? Всі будуть проти нього. Я вважаю, що нас відновлять. Аби тільки Путін був біля керма», – каже вона.

«Цар хороший – погані бояри» – це завжди працювало і буде працювати у певної категорії людей. Є певний відсоток таких людей в будь-якій спільноті і він буде завжди виправдовувати умовного Путіна і звинувачувати когось ближнього», – коментує це Петро Андрющенко в ефірі Радіо Донбас Реалії.

Попри обіцянки Кремля покращити життя у «звільнених» українських містах – жителям Попасної доводиться або лишатися в руїнах, або шукати прихистку в інших місцях.

ОСТАННІЙ ВИПУСК РАДІО ДОНБАС РЕАЛІЇ:

Поділіться з нами своїм відгуком про статтю: на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук, телеграм або вайбер за номером +380951519505. Якщо ви живете на окупованій території – пропонуйте теми, діліться міркуваннями через анонімну форму donbass.realii.info. Донбас Реалії працюють для аудиторії по обидва боки лінії фронту.



