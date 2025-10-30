«Ждуни», патріоти, пристосуванці. Хто лишається в окупації та що їм пропонує влада України

Влітку-восени 2022 року тодішня віцепрем'єрка Ірина Верещук закликала українців в окупації, зокрема, з півдня України, негайно виїжджати, відмовлятися від російського паспорту, не брати участі у «референдумах» та інших «голосуваннях», а також застерігала від повернення на захоплені РФ території, щоб підтвердити своє право на житло.

Станом на осінь 2025 року вижити в окупації без російського паспорту стало фактично неможливо – окупанти погрожують депортувати «іноземних громадян», а також відмовляють у працевлаштуванні і «соцвиплатах».

Вільно виїжджати із захоплених територій також стало важко – Росія влаштовує «фільтрацію» на кордоні, шукаючи проукраїнські налаштованих людей чи колишніх ветеранів.

Наприкінці 2024 року Україна розпустила єдине міністерство, що займалося окупованими територіями і їхніми жителями – Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. А згодом ліквідувала і Міністерство національної єдності, яке частково перейняло функції опіки над окупацією, приєднавши його до Міністерства соціальної політики.

Що Київ радить жителям окупації у 2025 році?

Українцям варто лишатися у своїх домівках на окупованих територіях і чекати на звільнення – чи будь-якими шляхами тікати?

Чи варто, ризикуючи життям, чинити опір окупантам?

Чи брати паспорт РФ? Хто і за що буде покараний Україною після років, проведених у захоплених РФ селах і містах?

Рішення шукають:

Ахтем Чийгоз – народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»), перший заступник голови Комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень окупаційної влади РФ в Криму;

Руслан Горбенко – народний депутат (фракція «Слуга народу»), заступник голови Комітету Верховної Ради прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій;

Анна Мурликіна – журналістка, головна редакторка сайту Маріуполя 0629, виїхала після окупації міста;

– журналістка, головна редакторка сайту Маріуполя 0629, виїхала після окупації міста; Тетяна – колишня жителька окупованої частини Луганської області.

