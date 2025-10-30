Доступність посилання

«Ждуни», патріоти, пристосуванці. Хто лишається в окупації та що їм пропонує влада України

Люди йдуть повз пошкоджений обстрілами будинок в окупованому Кураховому Донецької області. Армія РФ, за даними DeepState, захопила місто у ніч проти 11 січня 2025 року
Люди йдуть повз пошкоджений обстрілами будинок в окупованому Кураховому Донецької області. Армія РФ, за даними DeepState, захопила місто у ніч проти 11 січня 2025 року

Влітку-восени 2022 року тодішня віцепрем'єрка Ірина Верещук закликала українців в окупації, зокрема, з півдня України, негайно виїжджати, відмовлятися від російського паспорту, не брати участі у «референдумах» та інших «голосуваннях», а також застерігала від повернення на захоплені РФ території, щоб підтвердити своє право на житло.

Станом на осінь 2025 року вижити в окупації без російського паспорту стало фактично неможливо – окупанти погрожують депортувати «іноземних громадян», а також відмовляють у працевлаштуванні і «соцвиплатах».

Вільно виїжджати із захоплених територій також стало важко – Росія влаштовує «фільтрацію» на кордоні, шукаючи проукраїнські налаштованих людей чи колишніх ветеранів.

Наприкінці 2024 року Україна розпустила єдине міністерство, що займалося окупованими територіями і їхніми жителями – Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій. А згодом ліквідувала і Міністерство національної єдності, яке частково перейняло функції опіки над окупацією, приєднавши його до Міністерства соціальної політики.

  • Що Київ радить жителям окупації у 2025 році?
  • Українцям варто лишатися у своїх домівках на окупованих територіях і чекати на звільнення – чи будь-якими шляхами тікати?
  • Чи варто, ризикуючи життям, чинити опір окупантам?
  • Чи брати паспорт РФ? Хто і за що буде покараний Україною після років, проведених у захоплених РФ селах і містах?

Рішення шукають:

  • Ахтем Чийгоз – народний депутат України (фракція «Європейська солідарність»), перший заступник голови Комітету Верховної Ради з прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій, заступник голови Меджлісу кримськотатарського народу, колишній політв'язень окупаційної влади РФ в Криму;
  • Руслан Горбенко – народний депутат (фракція «Слуга народу»), заступник голови Комітету Верховної Ради прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій;
  • Анна Мурликіна – журналістка, головна редакторка сайту Маріуполя 0629, виїхала після окупації міста;
  • Тетяна – колишня жителька окупованої частини Луганської області.

Дивіться на @Радіо Свобода у новому випуску проєкту Радіо Свобода Донбас Реалії Рішення:

