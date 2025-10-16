У розвідці Британії проаналізували просування військ РФ в Україні

Російські війська, ймовірно, захопили приблизно 250 квадратних кілометрів території України у вересні 2025 року, що є помітним зменшенням порівняно з приблизно 465 кв. км, захопленими у серпні 2025 року, заявляє розвідка Великої Британії.

«Це відбувається після помірного щомісячного зменшення кількості захоплених територій із червня по серпень 2025 року. Помітне зменшення кількості захоплених територій від серпня по вересень 2025 року дуже ймовірно пов’язане з тим, що сили РФ зосереджувалися на передислокації кількох російських дивізій вздовж лінії фронту, зокрема повітряно-десантних дивізій, із Сумської області до Донецької, Херсонської і Запорізької областей», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому Міністерством оборони Британії.

У розвідці також зазначили, що російські війська продовжують просування у Дніпропетровській області й наразі ведуть бої за міста Олексіївка і Новогригорівка, захопивши місто Вербове на початку – в середині жовтня 2025 року.

«Війська РФ ведуть бої за більшу частину Куп’янська Харківської області. Згідно з повідомленнями, російські війська захопили більшість висотних будівель у північній половині міста, а українські війська проводять операції з їх очищення. Крім того, сили РФ продовжують інтенсивні зусилля з оточення Покровська Донецької області, ключового українського логістичного вузла на Донбасі», – йдеться в повідомленні.

У розвідці вкотре заявили, що Покровськ, ймовірно, залишається пріоритетним для Росії напрямком, із найбільшою часткою тут російських атак порівняно з рештою лінії фронту.

Генштаб ЗСУ у зведенні щодо ситуації на фронті за попередню добу повідомив про загалом 184 боєзіткнення. За даними командування, найбільше російських атак (56) було на Покровському напрямку, а в Куп’янську тривають протидиверсійні заходи.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 14 жовтня повідомив, що у Покровському районі на Донеччині українські сили просунулися на окремих напрямках до 1,6 кілометра.