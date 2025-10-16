Генштаб повідомляє про 184 боєзіткнення за добу. У Куп’янську тривають протидиверсійні заходи

Російські війська наступали на 10 напрямках протягом попередньої доби, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України вранці 16 жовтня. Загалом напередодні зафіксували 184 бойові зіткнення.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках армія РФ завдала дев’яти авіаударів, скинула 18 керованих бомб і здійснила 186 обстрілів.

На Південно-Слобожанському напрямку відбулося 17 бойових зіткнень поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Тихого, Кам’янки, Кутьківки та в напрямку Охрімівки, Одрадного й Бологівки.

Російські загарбники атакували на Куп’янському напрямку шість разів – ЗСУ відбивали штурми в районах населених пунктів Степова Новоселівка й Петропавлівка.

Читайте також: ISW назвав військові об’єкти в Росії, які могли б уразити ракети Tomahawk

«У місті Куп’янськ та його околицях тривають протидиверсійні заходи – наші воїни виявляють ворожі піхотні групи, блокують їх просування та знищують», – повідомляє командування.

Також бої тривали на Лиманському, Слов’янському та Краматорському напрямках. На Костянтинівському російська армія атакувала 25 разів.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 56 штурмових і наступальних дій агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Миролюбівка, Новоекономічне, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Чунишине, Удачне, Котлярівка, Горіхове та Філія», – йдеться в зведенні.

ЗСУ також відбили 30 російських атак на Олександрівському напрямку.





На Оріхівському напрямку російська армія армія наступала п’ять разів, намагаючись діяти в районах Кам’янського, Плавнів та Степового.

На Придніпровському напрямку українські війська відбили чотири атаки.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 14 жовтня повідомив, що у Покровському районі на Донеччині українські сили просунулися на окремих напрямках до 1,6 кілометра.

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.



