Сирський: штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулися до 1,6 кілометра в районі Покровська

У Покровському районі на Донеччині українські сили просунулися на окремих напрямках до 1,6 кілометра, повідомив головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський.

«Попри невдалі намагання ворога просунутися на деяких напрямках, нашими воїнами протягом минулої доби проведено пошук і знищення противника на території 3,4 кв км Покровського району Донецької області. Штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись до 1,6 км», – йдеться в його повідомленні у фейсбуці.

За словами Сирського, загалом за час Добропільський операції, станом на ранок 13 жовтня, звільнено 182,4 кв км території, 224,7 кв км – «зачищено від ДРГ противника».

За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 1 жовтня заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ.