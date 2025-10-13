ЗСУ контратакують, а армія РФ поруч наступає: що відбувається на «Добропільському виступі»?

Сили оборони відкинули агресора у кількох точках на «Добропільському виступі»: поблизу Новопавлівки, Нового Шахового, Золотого Колодязя та Кучерового Яру, повідомив проєкт DeepState в ніч проти 13 жовтня.

Водночас, за даними аналітиків, РФ армії РФ вдалося просунутись поруч із зачищеними територіями: на ділянці Кучерового Яру, у Заповідному та Шаховому є просування у агресора. Таким чином, на «Добропільському виступі» тривають одночасно і наступи агресора, і контрнаступальні дії оборонців.

Раніше проєкт повідомляв про чотири випадки механізованих штурмів агресора на цій ділянці – двох під Новооленівкою та двох під Володимирівкою.

Всі ці штурми на бронетехніці, за даними DeepState та військових, були відбиті.

За даними Генштабу ЗСУ на ранок 13 жовтня, армія Росії здійснила 46 штурмів на Покровському напрямку, до якого належить і ділянка «Добропільського виступу» – він, як і раніше, лишається найгарячішим.





Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 9 жовтня після поїздки на фронт повідомив, що українські військові під час Добропільської контрнаступальної операції звільнили 180,8 кв км а 212,9 кв км – зачистили від диверсантів.



1 жовтня він заявив, що українські військові розсікли «Добропільський виступ» російських військ.



За спостереженнями британської розвідки, наведеними у вересні, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.



Як армії РФ прорвалась під Добропілля і утворила цей виступ читайте у нашому матеріалі «Може бути, як у 2022-му». Чим загрожує прорив армії РФ під Добропіллям