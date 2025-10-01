Сирський: українські військові розсікли «Добропільський виступ» противника

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що українські військові розсікли так званий «Добропільський виступ» російських військ. Як повідомляє Генштаб ЗСУ, Сирський 1 жовтня здійснив поїздку на Добропільський напрямок на Донеччині, де триває контрнаступальна операція українських сил.

«За минулу добу було відновлено контроль ще над 2,2 кв. км української території. Також проведено ударно-пошукові дії для знищення ворога на території 3 кв. км Покровського району Донецької області. Наші штурмові підрозділи на окремих напрямках просунулись від 100 м до 1400 м. У ході бойових дій тут ліквідовані 52 окупанти, а загальні втрати противника за добу склали 80 осіб», – цитує Генштаб Сирського.

За його словами, загалом за час контрнаступальної операції в Покровському районі звільнено 177,8 кв. км, зачищено від диверсантів – 198,9 кв. км території.

29 вересня проєкт DeepState повідомив, що армія Росії прорвалася в бік міста Дружківка Донецької області. Як пише проєкт Радіо Свобода Донбас.Реалії, новий мініплацдарм агресора лежить впритул до нещодавно відвойованих Силами оборони територій на сході «Добропільського виступу» біля сіл Володимирівка і Паньківка.

Дружківка розташована всередині «ланцюга фортець» ЗСУ на Донбасі, як часто називають Слов’янсько-Краматорську агломерацію. Захоплення цих міст, на думку військових експертів, є головною метою армії РФ у наступі цього року.