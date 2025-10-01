Армія РФ наближається до великого селища на Дніпропетровщині: чим це загрожує?

Російська армія вкотре просунулася в Дніпропетровській області – про це 1 жовтня повідомив проєкт DeepState.

За даними аналітиків, агресор мав успіх біля сіл Тернове і Степове. Судячи з карти, армія РФ обходить річку Вовча з півдня – на північ від Степового українські захисники успішно стримують агресора, зокрема, завдяки цій водній перешкоді.

Звідси агресору залишається близько 15 кілометрів по прямій до першого відносно великого селища в Дніпропетровській області – Покровського. Станом на 1 січня 2022 року в ньому жили близько 10 тисяч людей. Селище розташоване якраз на річці Вовча, яка тут звужується і, можливо, агресор може використати для форсування.

На цьому, Новопавлівському напрямку, як підрахували в DeepState, російська армія мала найбільші територіальні досягнення в Україні у вересні – 53% від усіх. При тому, що на цю ділянку фронту припадало тільки 16% штурмових дій агресора за місяць.

Вранці 1 жовтня Генштаб ЗСУ повідомив про 24 атаки армії РФ тут – із 155 на всіх ділянках фронту.

Про це та інше йтиметься в ефірі Радіо Донбас Реалії. Дивіться наживо – о 16:30 на @Радіо Свобода :