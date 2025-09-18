«Термінового виїзду потребують понад 1300 дітей». На Дніпропетровщині розширюють зону евакуації

Зону примусової евакуації сімей із дітьми на Дніпропетровщині знову розширюють. Влада визначила майже два десятки сіл, із яких зобов’язали вивезти дітей. За їхніми даними, термінового виїзду «потребують понад 1300 дітей», пише телевізійна та онлайн-мережа «Настоящее время», створена Радіо Свобода для російськомовної аудиторії.

Якщо виміряти відстань до лінії фронту, яка з боку Донеччини вже перетнула адміністративний кордон областей, то це більше двадцяти, а подекуди й понад 25 кілометрів.

У гуманітарній місії «Проліска», волонтери якої вже кілька місяців щодня вивозять десятки людей із небезпечних сіл у цьому напрямку, кажуть: рішення про примусову евакуацію назріло давно.

За словами Олексія Прими, у громаді багато дітей, а обстріли почастішали, тому чекати, поки навіть броньованим транспортом стане виїжджати небезпечно, не варто.

Один із найбільших населених пунктів, що потрапили до останнього списку на примусову евакуацію, – селище Покровське. Це жвавий центр місцевої територіальної громади.

30 серпня знімальна група телевізійної та онлайн-мережі «Настоящее время», створеної Радіо Свобода для російськомовної аудиторії, стала свідком, як російський FPV-дрон серед білого дня вдарив по ринку в Покровському. Тоді ніхто не загинув, але були поранені.

Щоб зрозуміти, як швидко змінюється ситуація, варто поглянути на Межову. Це селище на межі Дніпропетровської та Донецької областей, звідки мережа «Настоящее время» не раз робила репортажі про життя в тилу, що поступово ставало прифронтовим.

Ще цього літа там, як нині в Покровському, працювали магазини й заклади, у парках гуляли люди, а батьки, хоча й планували вивозити дітей, особливо не поспішали.

У них тих дронів настільки багато, що вони в Межовій б’ють у ларьки, де цивільні купують продукти

Зараз відстань від лінії фронту до Межової – близько 15 кілометрів. За ці місяці життя там різко змінилося. Вже давно немає світла й води, а в небі постійно висять російські дрони.

Начальниця медслужби «Ульф» батальйону «Вовки Да Вінчі» Аліна Михайлова в інтерв’ю «Українській правді» розповіла, що її підрозділу нещодавно довелося перевозити стабілізаційний пункт із Межової через безперервні російські атаки дронами.

«У них тих дронів настільки багато, що вони в Межовій б’ють у ларьки, де цивільні купують продукти, б’ють у колонки, де набирають воду. Тиждень тому ми вивозили автобус цивільних. Звичайний бусик «Богдан» у повністю білих кольорах, із білими пов’язками, бо це була евакуація цивільного населення. FPV прилетів просто в автобус. Там один загиблий, четверо чи п’ятеро поранених. Ні на чому не економлять ці FPV», – повідомила Михайлова.

Уже зараз, щоб проїхати в колись відносно тилову Межову, українські військові використовують бронемашину, додатково обварену металом для захисту від ударів FPV-дронів.

І хоча така доля поки що не загрожує тим селам, звідки нині зобов’язали вивезти дітей, досвід показує: ситуація може різко змінитися будь-якої миті.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



