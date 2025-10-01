На фронті відбулося понад півтори сотні боїв за добу – Генштаб ЗСУ

Упродовж доби 30 вересня на фронті зафіксовано 155 бойових зіткнень, повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

«Вчора противник завдав двох ракетних та 54 авіаційних ударів, застосував дві ракети та скинув 112 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 3 931 обстріл, зокрема 112 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5 246 дронів-камікадзе… За минулу добу ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили один район зосередження особового складу, озброєння і військової техніки ворога», – йдеться у ранковому зведенні.

Майже половина боїв зафіксована на Покровському та суміжному з ним Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

«На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову дію агресора у районах населених пунктів Володимирівка, Никанорівка, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Горіхове та Філія.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 24 атаки у районах населених пунктів Зелений Гай, Піддубне, Вороне, Соснівка, Січневе, Калинівське, Тернове, Ольгівське та Новогригорівка», – вказано в повідомленні.

Бої також тривали на Північно–Слобожанському і Курському, Південно-Слобожанському, Куп’янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках.

За спостереженнями британської розвідки, Покровськ як логістичний центр на Донеччині залишається головним пунктом російських наступальних операцій. Він стримує просування Росії далі в Донецькій області й у напрямку Краматорська і Слов’янська.

Читайте також: Росія знаходить вихід із глухого кута? Що Україні потрібно для прориву



