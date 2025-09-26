«Це тероризм проти цивільного населення, а не наступ». Чому армія РФ посилила обстріли Запоріжжя?

Російські військові цього тижня атакували Запоріжжя три дні поспіль, застосовуючи дрони, фугасні авіабомби і балістичні ракети.

Інформацію про наслідки російських атак по місту і пояснення причин посилення обстрілів зібрав проєкт Радіо Свобода «Новини Приазовʼя».

У лікарнях Запоріжжя залишається 31 постраждалий внаслідок серії російських ударів по місту та області на початку тижня.

Вісім людей – у вкрай тяжкому і тяжкому стані, повідомив 25 вересня начальник обласної військової адміністрації Іван Федоров. За його даними, в лікарнях обласного центру перебувають десять поранених людей і ще 21 людина – отримує лікування через поранення під час поередніх обстрілів регіону.

Екскаватор, що розбирає купу будівельного сміття на місці того, що нещодавно було приватним будинком. Такі наслідки можна було спостерігати у Запоріжжі у понеділок, 22 вересня після масштабної російської атаки на місто.

В цьому кварталі живе журналістка Ксенія Клещенко. Російські військові зруйнували будинок неподалік від її оселі. Хата журналістки менш пошкоджена. Проте за добу вона двічі отримала пошкодження від прильотів.

На жаль, з-під завалів дістали загиблу жінку, яка не змогла вижити цієї ночі

«В ту ніч під час першого обстрілу була вдома тільки моя мама, мене вдома не було, але ми були постійно на зв'язку. Як тільки спала тривога, я одразу приїхала сюди і побачила, звісно, просто жахливу картину. Поруч через два будинки був епіцентр вибуху, він повністю зруйнований, там вже працювали всі служби. На жаль, з-під завалів дістали загиблу жінку, яка не змогла вижити цієї ночі. На моєму будинку теж чимало пошкоджень, на щастя, не таких серйозних, як у будинку поруч, який став таким умовним щитом для моєї оселі», – поділилась вона.

Після першого прильоту в будинку Ксенії повилітали вікна. Вибухова хвиля сильно деформувала двері. Довелося викликати рятувальників, щоб ті допомогли матері журналістки вийти через вікно.

...пошкоджені нові вікна, які вціліли під час першої атаки

Весь день сімʼя разом з комунальними службами намагалася привести будинок до ладу. Проте невдовзі окупанти завдали нового удару.

«На жаль, після усіх виконаних робіт, коли позакривали вікна, забили ОСБ-плитами, якимось чином довели до ладу двері принаймні, щоб можна було залишити оселю. Дякувати Богу, мама погодилась нарешті не ночувати у будинку і це було неймовірно правильним рішенням.

Вже наступної ночі знову була атака на наш район, проте влучання було вже з іншого боку вулиці. Ще були пошкоджені нові вікна, які вціліли під час першої атаки. Звісно, дверям та даху стало ще гірше, дуже багато пошкоджень», – розповіла вона.

«Під ударами житло і промисловість»

Російські військові атакували Запоріжжя 22, 23 и 24 вересня. Обстріли спричинили великі руйнування, розповідає речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Жителі міста залишили понад 300 заявок про пошкоджені квартири чи майно.

Страждають та потерпають три райони обласного центру

«Ворог атакував обласний центр кількома видами озброєнь – це фугасні авіабомби, балістичні ракети, ударні дрони типу «Шахед». Загалом було здійснено, наприклад, 22 вересня – 10 обстріли ФАБами, 23 вересня прилетіло 6 ФАБів, 4 «Шахеди», 1 ракета, ну і 24 вересня – 4 фугасні авіабомби.

Страждають та потерпають три райони обласного центру, які максимально наближені до лінії бойового зіткнення – Комунарський, Шевченківський та Олександрівський райони. Але цього разу дісталося ще одному району, який розташований на правому березі, це Хортицький район», – повідомив він.

За три дні російських обстрілів в місті загинули пʼятеро людей, понад 30 потребували медичної допомоги, зазначає секретарка міської ради Регіна Харченко.

Речник обласної адміністрації Олександр Коваленко додає, що в основному під російські удари потрапляють промислові обʼєкти та житлова забудова.

Компенсують відсутність успіхів на фронті

«Версія єдина – це черговий прояв тероризму, це чергове знущання з мирного населення. У них є проблеми величезні на лінії фронту, немає суттєвих досягнень і тому вони компенсують відсутність успіхів, обстрілюючи мирне населення.

Напередодні опалювального сезону вони прагнуть, щоб українці залишились без тепла, без води, без електрики, без зв'язку. Але головна мета – просто фізичне знищення українців», – наголосив речник ОВА.

«Вийшли на рубежі, з яких дістають до міста»

Військовий експерт Віктор Кевлюк вважає, що основна мета російської армії – створити паніку в українському тилу та проблеми для цивільних жителів.

На вибір цілі для ураження, безумовно, впливатиме наближення і опалювального сезону

«Саме цим противник і займається, бо воювати проти сил оборони в нього виходить не надто добре. Набагато цікавіше створювати проблеми й незручності цивільному населенню, провокуючи в такий спосіб нестабільність в тилу і спонукати людей, вимагати від влади України укласти мир на будь-яких умовах, щоб лише їх не чіпали.

Це вся мета противника, яку він намагається досягти на Запорізькому напрямку.

Насамперед противник вийшов на рубежі, з котрих дістає. Якби він туди вийшов у травні, була б тоді та сама ситуація. На вибір цілі для ураження, безумовно, впливатиме наближення і опалювального сезону, і бажання зруйнувати енергетику. Це все ще буде, це все ще в Запоріжжі відчують. Але головна мета – це сіяти паніку в тилу», – зазначив він.

Утім, російському командуванню не вдається спровокувати паніку в Запоріжжі, зазначає речник обласної військової адміністрації Олександр Коваленко. Люди не поспішають тікати з міста.

«Масові виїзди точно не фіксувались. Щодо поодиноких, можливо, вони є. Зокрема, ми можемо відстежувати виїзд людей залізницею. Існують потяги, які рухаються до західних територій нашої держави, і там обов'язково є евакуаційний вагон. Протягом доби такою послугою користуються приблизно 4-6 людей. Тому про масовий виїзд не йдеться. Ми про це не говоримо», – повідомив він.

Без наступу на Запоріжжя

Посилення обстрілів Запоріжжя не є підготовкою до російського наступу на обласний центр, вважає військовий експерт Віктор Кевлюк. За його словами, в окупантів замало людей і техніки на цьому напрямку.

Окупантам не вистачає військ для того, щоб форсувати декілька річок, які протікають з півночі на південь

«Ні про які наступи на Запорізькому напрямку говорити не варто, бо противник півтора року намагається захопити Малу Токмачку, щось зробити в Степногірську і якось в Плавнях досягти якихось результатів розваливши всі три населені пункти до фундаментів, але так повністю ці населені пункти і не заволоділи.

Якщо на Новопавлівському напрямку, де ворог зараз має тактичні успіхи, він зможе чогось досягти, то рух зі сходу на захід у напрямку Запоріжжя можливий, але так само йому не вистачає військ для того, щоб форсувати декілька річок, які протікають з півночі на південь, взяти декілька міст розміром з районний центр, у них не дуже добре виходить.

Ну і зараз ми бачимо картину, коли з Херсонської, Запорізької областей цілі мотострілецькі, десанто-штурмові полки відправляються на Донецький напрямок під Покровськ, на Лиманський напрямок з тим, щоб посилити саме ці дві ділянки, де ворог зараз має певний успіх», – пояснив експерт.

Про фінансову допомогу постраждалим

Після низки обстрілів на початку тижня міська влада продовжує опрацьовувати звернення від місцевих жителів. Секретарка Запорізької міської ради Регіна Харченко розповіла «Новинам Приазовʼя» про руйнування житлових будинків.

Люди, чиї будинки пошкоджені або зруйновані, можуть претендувати на низку пакетів допомоги

«Стосовно пошкоджених будинків, то буквально за три доби в нас пошкоджено більше ніж 140 житлових будинків. З них 34 – це багатоповерхові та 115 приватних осель. Ви знаєте, що найбільші руйнування фактично у Шевченківському районі. 23 вересня цей район зазнав найбільшого удару. Було зруйновано приватний будинок, було пошкоджено три багатоповерхівки і майже півсотні приватних осель.

Також значні руйнування є і в Заводському районі, де уламками було посічено сім приватних будинків і навчальний заклад. У Хортицькому районі, мабуть, всі бачили ці кадри, було пошкоджено понад 10 авто. В Комунарському та інших районах також, звісно, є відповідні наслідки цих ударів та надзвичайних ситуацій», – каже вона.

Люди, чиї будинки пошкоджені або зруйновані, можуть претендувати на низку пакетів допомоги. Це, зокрема, 58 тисяч гривень з міського бюджету на самостійний ремонт будинку чи квартири. Або щомісячна допомога 10 тисяч гривень на оренду житла, якщо воно повністю зруйноване.

Після трьох днів атак в місті нарахували 6 таких будинків, каже речник ОВА Коваленко. Комунальники допомогли закрити вікна у 18 багатоповерхових та у 74 приватних будинках, підрахувала міська рада.

Також жителі міста, чиї будинки пошкоджені, можуть отримати допомогу від уряду за програмою «єВідновлення». Такою можливістю, за статистикою ОВА, скористалися понад 4000 громадян.

Наприкінці вересня обласна влада призначила навчання з евакуації у Комунарському районі міста. Проте Регіна Харченко наголошує: це – лише тренування.

Рішення про евакуацію приймає ОВА. Покт ніхто про евакуацію не говорить

«Це рішення було прийнято ще в кінці серпня. Це не означає, що зараз нагально розглядається питання на рівні військового керівництва області, що така евакуація буде мати місце, але це відповідна підготовка всіх спеціалізованих служб, в тому числі і комунальних підрозділів, і районних адміністрацій, що у випадку, якщо буде прийматися таке рішення, щоб всі вже були готові, але не зараз.

Я підкреслю, щоб не було паніки, не було зайвого дефокусування. Ніхто про евакуацію не говорить. Чи треба бути готовим до складних часів і до складних рішень? Звісно, ми четвертий рік живемо у війні, тому маємо бути готові. І наша задача – щоб всі цивільні люди, всі родини були живі, здорові, щоб їм вчасно була надана допомога.

Наостанок зазначу, що рішення, як процедурне, так і процесуальне про проведення евакуації приймається не міською радою, а обласною військовою адміністрацією», – додала вона.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БПЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

(Текст до публікації підготувала Наталка Кошелєва)