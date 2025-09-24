«Де тонко, там і рветься»: як РФ використовує слабкі місця оборони ЗСУ на півдні Донбасу

Південь Донбасу – Новопавлівський напрямок – чи не єдиний, де армія РФ зараз повільно, але чи не щодня просувається. За останній місяць, згідно з мапою DeepState, червона зона так проєкт позначає підконтрольну російським військам територію перетнула адмінкордон між Дніпропетровською та Запорізькою областями, і зупинити ці просування агресора Силам оборони поки що не вдається.

У зведеннях Генштабу ЗСУ Новопавлівський напрямок стабільно посідає друге або третє місце за кількістю штурмів – в середньому близько 20 атак на добу. Більше лише на Покровському, який все ще залишається пріоритетним для Росії.

Радіо Донбас Реалії (проєкт Радіо Свобода) розпитали у ізраїльського військового аналітика Давида Шарпа:

Чим загрожує повзуче просування російських військ на Новопавлівському напрямку?

Чи спробує армія РФ захопити Дніпро чи Запоріжжя?

До чого взимку Силам оборони потрібно готуватися вже зараз?

Загрози для півдня Донбасу

«Безцільного просування майже не буває, за рідкісним винятком. Тут причини просування [армії РФ] насправді схожі на ті, які є в інших місцях. Українські Збройні сили мають дефіцит піхоти, а саме – солдатів бойових частин. У Росії цей дефіцит насправді теж спостерігається, але меншою мірою. У них є чисельна перевага, і вони її використовують.

Відсутність великих населених пунктів дозволяє в багатьох випадках легше просуватися

Просочування невеликих груп стає результатом того, що немає щільної лінії оборони. За умови її наявності просочування стає майже неможливим, тим більше якщо не йдеться про якісь суперпідготовлені сили «командос».

Напрямок небезпечний тим, що саме відсутність великих населених пунктів дозволяє [армії РФ] в багатьох випадках легше просуватися. Великий населений пункт є природним вузлом оборони. У разі подальшого просування Росія може вийти на локації, які, крім захоплення території як такої, становитимуть серйозну загрозу для логістики [Сил оборони], інших позицій і, власне, великих населених пунктів. Саме цим небезпечний цей напрямок і саме тому Росія приділяє йому велику увагу.

На Запорізькому напрямку, здавалося б, саме місто Запоріжжя повинно бути теоретично пріоритетною ціллю, до того ж, вони його формально анексували. Однак тут більшу частину часу панує відносна стагнація.

Новопавлівський напрямок, на жаль, проблематичний. І поки що українському командуванню не вдається зупинити це. Коли ми спостерігаємо тенденцію до просування – це і є найнебезпечніша ситуація, попри те, що великих населених пунктів або великих проривів [армії РФ] там немає».

Гуляйполе, Новопавлівка чи Дніпро?

«Говорити про Дніпро (як військову ціль Росії – ред.) – це було б занадто сильно. А ось Гуляйполе місто в Запорізькій області і Новопавлівка село в Дніпропетровській області – через загрозу ударів з флангів і з тилу по українських позиціях, а також через ризик перерізання комунікацій – мають дуже велике значення з військового погляду.

Важливо також пам'ятати, що Росія воює значною мірою за територію. Захоплення великої території – її мета в цій війні. Не варто приділяти особливу увагу тому, що вони «анексували» Херсонську і Запорізьку області, а Харківську і Дніпропетровську – ні.

Росія воює значною мірою за територію. Захоплення великої території – її мета в цій війні

Все, що потрапить під руку, буде або захоплене з метою утримання, або, можливо, стане певним козирем на можливих переговорах. Але хай там як, територія їм дуже потрібна. Це суттєвий козир.

Вся стратегія російського наступу, починаючи з осені 2023 року, фактично незмінна – вона полягає в пошуку слабких місць і продавлюванні. У деяких точках це триває марно протягом півтора-двох років. Буквально просування мізерне або його навіть взагалі немає, попри спроби.

І навпаки, там, де їм вдається намацати слабку ділянку фронту, вони намагаються розвинути успіх, наскільки це можливо. Новопавлівський напрямок – це одна з тих ділянок фронту, де вдалося виявити слабину, і тепер вони намагаються тут реалізувати можливості, що з'явилися».

«Мегаклешні» армії РФ: реальність чи фантазія

«Звісно, захопити решту Донецької області вони, безумовно, хочуть, але «клешні»(на півдні та півночі Донбасу з Новопавлівського та Лиманського напрямку відповідно – ред.) і подібні підходи були б актуальні для Другої світової війни, коли війна носила маневровий характер і в ній використовувалися великі механізовані частини для прориву.

Нинішній російський наступ з 2023 року, за рідкісним винятком, – це не наступ з метою досягти глибокого прориву. І на це є об'єктивні причини – у росіян теж не вистачає сил. Українцям бракує сил для ефективної оборони, а у росіян їх бракує для ефективного наступу і тим паче для масштабного.

Про глобальні кліщі оперативного і стратегічного характеру, навіть потенційно, говорити немає причин

Сформувати великі сили та кинути їх в атаку на одній ділянці складно, і це загрожує важкими втратами. Ба більше, якщо ти здійснив 20 атак на одному напрямку невеликими силами і, можливо, домігся невеликого успіху, а може і ні, – але якщо ти атакував, зібравши все, що можна, протягом довгих місяців, і провалився, то твої можливості будуть вичерпані і це буде повний провал.

Тобто є об'єктивні причини, і сам підхід до наступальних дій малими групами, де домінує піхота, а не техніка, не передбачає глибоких проривів і руху механізованих груп. Тому про якісь глобальні «кліщі» оперативного і стратегічного характеру, навіть потенційно, говорити немає причин. Але тенденції дуже тривожні».

Досвід Добропільського виступу

«Нещодавно ліквідований прорив [армії РФ] у районі Добропілля, на мій погляд, є дуже показовим симптомом у цьому плані. Коли без великих сил, атакуючи в стик оборони українських підрозділів, яка носила, як це часто буває, рідкий і не герметичний характер, росіянам вдалося не дуже великими силами досить далеко просунутися. Вони в результаті не змогли скористатися тим, що сталося, але це дуже показово.

Місця, де на мапі формуються ті чи інші виступи, мають бути пріоритетним для українського командування. Тому що ось таке просування, як в районі Добропілля, може звести нанівець значні оборонні зусилля довгих місяців і створити істотну загрозу для угруповання.

Один із найважливіших уроків і аспектів, яких російське командування навчилося за цю війну – це перевага флангових охоплень, вклинень і впливу на українську логістику замість лобових атак на укріпрайони.

У момент, коли їм вдається здійснити вклинення і вплинути на логістику, різко зростають втрати українських оборонних сил і, навпаки, знижуються їхні можливості ефективно оборонятися. Тому що через порушену логістику, коли не вдається забезпечити денну і не тільки норму постачання, звісно, оборонні можливості падають. Підбиваючи підсумки, я б не говорив про такі глобальні охоплення, хоча всі ці дії помітно взаємопов'язані.

Просування в районі Покровська і захоплення цього міста є пріоритетним для російського командування

Варто звернути увагу на те, що просування в районі Покровська і захоплення цього міста є пріоритетним для російського командування. Охоплення з боку Лиману, Костянтинівки та Покровська назустріч один одному – все це служить меті захоплення Слов'янсько-Краматорської агломерації. Однак для того, щоб створити для неї істотну загрозу, необхідно не тільки наблизитися, скажімо, до Костянтинівки ще на кілометр-другий – необхідно зайти глибоко в тил і впливати на логістику.

Ось прорив на зразок Добропільського, тільки набагато ефективніший, становить серйозну загрозу для українців. І якщо трапиться саме такий зрив на фронті – це є найбільшою небезпекою для контрольованої українцями частини Донецької області.

Наскільки я розумію, осінньо-зимова кампанія російської армії буде спрямована переважно на ці напрямки. Покровськ – схоже, ціль номер один».

Якою буде війна наступні пів року?

«Просочування [військових РФ] відбувається паралельно з розвідувальним забезпеченням. Як правило, ці групи ведуть дрони-розвідники, щоб вони знали, куди йти, і розуміли, що до чого. В іншому випадку для того, щоб діяти автономно, орієнтуючись просто за мапою, потрібно мати дуже сильну підготовку рівня сил спеціального призначення. І то, все буде далеко не так ефективно.

Не варто заперечувати ймовірності того, що подекуди росіяни застосують і велику кількість техніки – я маю на увазі за класикою жанру. Втім, із технікою сьогодні дефіцит. Не скрізь її використовують ефективно, вона зазнає втрат. Якщо вони відчують можливість, що десь є шанс, особливо в тих випадках, якщо здійснюється базовий прорив малими групами, який потрібно розвинути – ось тут від використання техніки, яка просувається динамічно і досить швидко, може бути особлива загроза.

Скупчення техніки дуже бажано виявляти розвідкою, тоді є можливість цьому ефективніше протидіяти. Зимові умови, коли негода відбивається на можливостях техніки просуватися, тим більше в урбаністичній місцевості, підштовхують противника використовувати чисельну перевагу в піхоті, особливо невеликими групами, а не в стилі північнокорейських військових на початковому етапі Курської операції, коли вони атакували досить великими формаціями.

Надії залучити принцип «Де тонко, там і рветься» російське командування не полишає

Ще один цікавий і дуже важливий момент – негода, яка так чи інакше відбивається на можливості застосовувати дрони або інші авіаційні системи. Тут плюси можуть бути як для українців, так і для росіян. Наприклад, коли обидві сторони опиняться без дронів на якийсь час.

Ситуація під Покровськом показова для інших пріоритетних місць [для Росії], де вже відбулося охоплення. З одного боку, це тиск на піхоту за допомогою дронів. А те, що залучили підрозділ «Рубікон», засвідчує, наскільки пріоритетним є Покровський напрямок і наскільки вони хочуть вибити українську логістику.

З іншого боку, постійний тиск з фронту на ту саму негерметичну оборону [ЗСУ], яка має вразливі місця. Надії залучити принцип «Де тонко, там і рветься» російське командування не полишає».

Напередодні президент США Дональд Трамп в опублікованому після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Нью-Йорку пості в соцмережі Truth Social, зокрема, засумнівався у військовій та економічній силі Росії, назвав її «паперовим тигром» і зазначив, що за підтримки ЄС Україні, можливо, вдасться відвоювати у Росії свої території «і навіть піти далі». Така заява стала раптовою зміною в риториці Трампа на користь України.

У Кремлі назвали помилковою тезу Трампа про те, що Україна може відвоювати окуповані Росією території.

Тим часом президент України Володимир Зеленський на засіданні Ради безпеки ООН щодо України закликав країни діяти силою, щоб зупинити війну Росії проти України. Зокрема, за його словами, важливо позбавити Кремль можливості вести війну в небі.

За словами Зеленського, при тому, що Україна підтримує всі пропозиції президента США Дональда Трампа щодо припинення вогню і переговорів із Росією для встановлення миру, «Росія завжди каже «ні» або намагається заплутати всіх, щоб не допустити навіть припинення вогню».

