У Кремлі назвали помилковими заяви Трампа про здатність України відвоювати території

Речник Кремля Дмитро Пєсков назвав помилковою тезу президента США Дональда Трама про те, що Україна може відвоювати окуповані Росією території.

Як заявив Пєсков, спілкуючись із журналістами 24 вересня, позиції України на полі бою «далі будуть тільки погіршуватися».

Речник Кремля також заявив, що війна проти України не є безцільною, як каже Трамп, а виникла через «небажання» США і Європейського Союзу прислухатися до проблем безпеки Росії.

Він також сказав, що обговорення «подразників» у відносинах між Росією і США йде повільніше, ніж хотілося б Москві. В наявності «завалів» у відносинах Пєсков звинуватив попередні адміністрації США.

Трамп 23 вересня понад годину спілкувався з Зеленським. Після зустрічі президент США написав у соцмережах, що, на його думку, Україна може повернути всі свої землі, окуповані Росією, «і навіть піти далі». Трамп також зазначив, що Київ повинен діяти зараз, оскільки Росія, яку він назвав «паперовим тигром», стикається з «великими» економічними проблемами. Така заява стала раптовою зміною в риториці Трампа на користь України.

При цьому поки немає ознак того, що заява супроводжуватиметься зміною політики США щодо Росії, зокрема, про рішення запровадити нові жорсткі санкції проти Москви, яких домагається президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки до Нью-Йорка цього тижня, президент США не оголошував.

Раніше в інтерв’ю російському РБК Пєсков заявив, що Росія – це не тигр, а ведмідь, а «паперових ведмедів» не буває.

Висловлювання Трампа прокоментував також колишній президент Росії Дмитро Медведєв. Він утримався від образ американського лідера, припустивши, що той «потрапив в альтернативну реальність», але незабаром змінить свою позицію.

Президент України Володимир Зеленський напередодні також прокоментував пост Трампа, зазначивши в інтерв’ю Fox News, що був «трохи здивований» висловлюваннями американського президента про можливість повернення всіх окупованих РФ територій України, і заявив, що це позитивний сигнал.