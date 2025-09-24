Зеленський про заяву Трампа щодо повернення Україною всіх територій: це позитивний сигнал

Президент Володимир Зеленський заявив, що був «трохи» здивований заявою президента США Дональда Трампа про те, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути територію країни «у її первісному вигляді».

«Це був трохи сюрприз для мене, ви праві – дуже позитивний сигнал, що Трамп і Америка будуть із нами до кінця війни. Побачимо, але дай Боже, щоб так було», – сказав Зеленський в інтерв’ю Fox News.

За словами президента України, Дональд Трамп розуміє, що Росія не виграє у війні, але її лідер Володимир Путін «каже усім, що виграє». Зеленський наголосив, що потрібен тиск на Росію і Путіна. За його словами, про це в деталях говорили на зустрічі з Трампом, і українська сторона очікує на нові санкції проти РФ.

Зеленський також заявив, що, на його думку, позиції української й американської команд зараз «ближчі, ніж будь-коли раніше».

Трамп 23 вересня понад годину спілкувався з Зеленським. Після зустрічі президент США написав у соцмережах, що, на його думку, Україна може повернути всі свої землі, окуповані Росією, і що Київ повинен діяти зараз, оскільки Москва стикається з «великими» економічними проблемами. Така заява стала раптовою зміною в риториці Трампа на користь України.

При цьому поки немає ознак того, що заява супроводжуватиметься зміною політики США щодо Росії, зокрема про рішення запровадити нові жорсткі санкції проти Москви, яких домагається президент України Володимир Зеленський під час своєї поїздки до Нью-Йорка цього тижня, президент США не оголошував.