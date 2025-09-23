Зеленський і Трамп зустрілися у Нью-Йорку. Ось що сказали

Президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп провели 23 вересня зустріч у Нью-Йорку на полях засідання Генеральної асамблеї ООН. Вона розпочалася близько 20:30 (за київським часом) і тривала понад годину. Політики виступили з короткими заявами, поспілкувалися з журналістами. Крім того, Дональд Трамп написав для багатьох несподіваний пост у соцмережі.

Що сказав і написав Дональд Трамп

До зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським, виступаючи на сесії Генеральної асамблеї ООН 23 вересня, президент Сполучених Штатів Дональд Трамп повторив свій заклик до європейських країн відмовитися від нафти та газу з Росії. Коментуючи повномасштабне вторгнення РФ до України, він згадав про очікування, що Росія «виграє цю війну за три дні».

«Це мала бути лише швидка маленька сутичка, Росія через це не виглядає добре, вона виглядає погано. Щоб не сталося зараз – це мало зайняти кілька днів, точно менше тижня, а вони б’ються три з половиною роки, вбиваючи від п’яти до семи тисяч здебільшого молодих солдатів з обох боків щотижня», – заявив він, додавши, що внаслідок повітряних атак також гинуть цивільні, хоч і «набагато менше».

Трамп назвав Китай та Індію «головними спонсорами війни» через закупівлі російської нафти, але також вказав на те, що її купують і європейські країни:

«Неприйнятним чином навіть країни НАТО не відмовилися масштабно від російської енергетики й енергоносіїв, про що я дізнався близько двох тижнів тому й не був щасливий. Подумайте про це – вони фінансують війну проти самих себе. Хтось в біса чув про таке?»

Трамп додав, що, якщо Росія не виявить готовності укласти угоду про завершення війни, Сполучені Штати «цілком готові» запровадити дуже сильний пакет потужних мит, які, на його думку, швидко зупинять кровопролиття. Але він наголосив, що для ефективності таких тарифів до них мають приєднатися країни Європи, які «набагато ближче до подій».

«Між нами океан, а ви – прямо поруч. І Європа має зробити свій внесок. Вони не можуть робити те, що роблять. Вони купують нафту та газ у Росії, водночас воюючи з Росією. Це ганьба для них. І для мене було дуже ганебним дізнатися про це, можу вам сказати. Вони повинні негайно припинити всі закупівлі енергії в Росії. Інакше ми всі гаємо багато часу. Тож я готовий це обговорювати. Ми будемо це сьогодні обговорювати з європейськими країнами, що зібралися тут», – заявив президент США.

У червні Єврокомісія запропонувала поступовий план відмови від російських нафти та газу, в тому числі скрапленого, до кінця 2027 року.

Найбільшими покупцями російської нафти в межах Євросоюзу є Словаччина та Угорщина. Обидві ці країни отримують нафту трубопроводом «Дружба» – транзитом через територію України.

За даними дослідження фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до Угорщини та Словаччини з початку повномасштабного вторгнення в Україну впродовж 2022–2024 років приніс Кремлю 5,4 мільярда євро надходжень. Це еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».

На початку зустрічі у відкритій частині розмови Трамп, серед іншого, сказав, що поки не готовий говорити про американські гарантії безпеки для Києва, а про довіру до російського керманича Володимира Путіна скаже «через місяць».

Уже після зустрічі з Володимиром Зеленським президент США Дональд Трамп написав у соцмережах, що Україна за підтримки Євросоюзу може повернути територію країни «у її первісному вигляді»:

Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю Україну у її первісному вигляді

«Я вважаю, що Україна за підтримки Європейського Союзу має всі можливості боротися і повернути всю Україну у її первісному вигляді. З часом, терпінням і фінансовою підтримкою Європи, зокрема НАТО, відновлення кордонів, які існували до початку війни, є цілком реальним варіантом».

Він зауважив, що Росія вже три з половиною роки безцільно веде війну, на перемогу в якій «справжній військовій силі» знадобилося б менше тижня, «це не додає Росії престижу».

«Україна зможе повернути свою країну в її первісному вигляді і, хто знає, може, навіть піти далі! Путін і Росія перебувають у великій економічній скруті, і зараз саме час для України діяти. У будь-якому разі я бажаю обом країнам всього найкращого. Ми продовжуватимемо постачати зброю НАТО, щоб НАТО могло робити з нею все, що забажає», – додав Трамп.

Таку думку Трамп висловив вперше після вступу на посаду президента США у січні цього року.

Що сказав Володимир Зеленський

На початку зустрічі в Нью-Йорку 23 вересня президент України Володимир Зеленський сказав, що планує обговорити з президентом США Дональдом Трампом гарантії безпеки та шляхи завершення війни.

Зеленський подякував Трампу за програму PURL, яка дозволяє країнам НАТО купувати в Сполучених Штатів військове обладнання для України.

«Ми отримали допомогу протягом останніх кількох місяців, наші військові деокупували 360 квадратних метрів 18 вересня Зеленський повідомляв, що в рамках Добропільської контрнаступальної операції українські військові звільнили 160 квадратних кілометрів та сім населених пунктів, взяли в полон близько 1 тисячі військових. Звичайно, ми будемо проводити обмін, і завдяки вашій підтримці ми маємо цю можливість. Ми будемо продовжувати, поки Росія не зупинить цю війну», – сказав Зеленський.

Він також вказав на важливість збільшення санкційного тиску на Росію й висловив підтримку заклику Трампа до європейських країн відмовитися від закупівлі російської нафти й газу.

Після розмови з президентом США Дональдом Трампом президент України Володимир Зеленський назвав зустріч «дуже доброю та конструктивною».

Трамп – це той, хто може докорінно змінити все

«Трамп – це той, хто може докорінно змінити все», – сказав він під час пресконференції.

Зеленський звернув увагу на відсутність у Китаю бажання припинити російську війну проти України, а Трамп, за його словами, є тією людиною, яка може це змінити.

«Ми не бачимо бажання з боку Китаю закінчити цю війну. Вони не зацікавлені. Я вважаю, що Трамп може дококрінно змінити цю ситуацію», – додав він.

Відповідаючи на запитання щодо останнього допису Трампа в соцмережах і чому він змінив свої погляди, Зеленський сказав, що цьому сприяв його «діалог з Трампом».

«США сьогодні хочуть, щоб були паралельні процеси – їхні кроки і європейських держав... Європа – велика, іноді в якомусь питанні може не бути єдності. І хочуть не чекати і щоб Америка йшла вперед. Ми про це говоримо», – додав Зеленський.

Востаннє президенти України та США мали зустріч 18 серпня. Тоді вони та деякі європейські лідери зустрілися у Білому домі після саміту Трампа з Путіним на Алясці.



