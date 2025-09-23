Зеленський: Швейцарія готова прийняти зустріч лідерів України й Росії

Президент Володимир Зеленський провів зустріч із президенткою Швейцарії Карін Келлер-Зуттер на полях 80-ї сесїі Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, повідомили обидві сторони.

За словами Зеленського, він обговорив із Келлер-Зуттер дипломатичну роботу для досягнення миру.





«Я готовий до зустрічі з російською стороною на рівні лідерів. Цінуємо готовність Швейцарії прийняти таку зустріч. Та бачимо, що поки немає жодних кроків, які свідчили б про те, що Росія хоче закінчити війну», – заявив він.

Крім того, додав президент, розмова стосувалася співпраці для реалізації великого культурного проєкту та продовження партнерства щодо продовольчої безпеки.

Келлер-Зуттер повідомила, що обговорила із Зеленським «можливості справедливого та сталого миру в Україні та геополітичну ситуацію».

Можливу зустріч Путіна і Зеленського, а після неї тристоронню за участю лідерів США, України і Росії, прогнозував президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці у середині серпня.

3 вересня в телефонному інтерв’ю телеканалу CBS News Трамп зазначив, що Путін і Зеленський ще не готові до переговорів, але, за його словами, «щось станеться».

Ранше в МЗС Швейцарії обіцяли надати Путіну імунітет від переслідування Міжнародним кримінальним судом (МКС) у Гаазі на території країни, якщо він приїде для участі у переговорах щодо миру в Україні до Швейцарії.







