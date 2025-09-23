Зеленський: через ініціативу Bring Kids Back UA вдалося повернути 1 625 дітей, викрадених Росією

Депортовані Росією з України діти є жертвами «подвійного злочину», заявив президент Володимир Зеленський на засіданні Міжнародної коаліції за повернення українських дітей у Нью-Йорку 23 вересня:

«Спершу (Росія – ред.) їх викрала й депортувала, а зараз намагається вкрасти все, що вони мають всередині: їхню культуру, характер, їхні зв’язки з сім’ями та ідентичність».

Зеленський назвав справедливим і символічним, що перше обвинувачення, за яким Міжнародний кримінальний суд видав ордер щодо президента РФ Володимира Путіна, стосувалося злочинів проти дітей. Він подякував країнам, які підтримали виконання цього ордеру.





«Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA та пітримці партнерів 1 625 українських дітей вже вдалося повернути до України. Кожне повернення – це успіх, врятована дитина. Але це також виклик, тому що дитину треба реінтегрувати й захистити від травми, яку вона пережила», – сказав він.

Зеленський повідомив про запуск механізму відстеження, щоб «зібрати всі дані про наших переміщених дітей у Росії та на окупованих територіях».

«Росія приховує правду, тому ця робота є критично важливою. Йдеться про фінансування пошуку, обробки інформації та забезпечення притягнення винних до відповідальності», – уточнив він.

Президент закликав до санкційного тиску на причетних до депортації дітей до Росії, а також спроб їх перевиховання.

Читайте також: З окупованих територій вивезли 16 дітей, серед них – донька засуджених Росією за «шпигунство»

«Все це відомо: табори, де викрадених дітей вчать ненависті, причетні інституції, навіть структури російської державної церкви, які використовуються, щоб стерти українську ідентичність дітей. Всі, хто не заплющує очі і діє у відповідь, захищає людяність. Всі в Росії, хто причетні до викрадення, перевиховання та насильства щодо дітей, будуть піддані санкціям», – додав голова держави.

Зеленський нагадав, що Україна на зустрічі в Туреччині передала російській стороні початковий список із 339 депортованих дітей. Наразі, за його словами, Росія не зробила «майже нічого», зокрема, не надала реальної інформації щодо цих дітей ані Києву, ані міжнародним організаціям.

Він закликав учасників докладатися до ініціатив із повернення та реінтеграції дітей, а також тиску на Росію.





За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марія Львова-Бєлова в липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.







