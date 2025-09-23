Ердоган заявив, що не вірить у швидке закінчення війни РФ проти України

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, що, на його думку, швидкого закінчення війни Росії проти України чекати не варто.

Він висловив жаль у зв’язку з цим і вказав на те, що обидві сторони зазнають величезних втрат.

«Я вірю, що [допомога країн Європи Україні] триватиме. І водночас Сполучені Штати – я не знаю, як довго триватиме їхня підтримка. Я не можу це оцінити», – сказав президент Туреччини.

За його словами, позиція його країни полягає у тому, щоб підтримувати конструктивні відносини як з Україною, так і з Росією.

У Стамбулі за посередництва Туреччини пройшло кілька раундів переговорів між російською й українською делегаціями, але помітних політичних результатів вони не принесли.

Президент Туреччини після повернення із саміту ШОС у Китаї заявлявв журналістам, що президент РФ Володимир Путін і президент України Зеленський «поки не готові до зустрічі» для переговорів щодо припинення війни.

Можливу зустріч Путіна і Зеленського, а після неї тристоронню за участю лідерів США, України і Росії, прогнозував президент США Дональд Трамп після зустрічі з Путіним на Алясці у середині серпня.

В американському Інституті вивчення війни зазначили, що неправдиві заяви Путіна про нелегітимність Зеленського демонструють незацікавленість очільника Кремля в мирному врегулюванні й встановлюють умови для відмови Росії від будь-якої можливої мирної угоди, яку б Путін підписав із Зеленським, у час, який Росія обере в майбутньому.