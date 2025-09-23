«Намагається чинити тиск на адміністрацію Трампа» – ISW про заяви Путіна щодо договору СНО

Російський лідер Володимир Путін намагається чинити тиск на адміністрацію президента США Дональда Трампа, щоб спонукати її до участі в переговорах щодо контролю над озброєннями з метою сприяння зближенню США й Росії й отримання поступок від Сполучених Штатів щодо війни в Україні, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW), аналізуючи вчорашні заяви Путіна.

Путін заявив, що реалізація США його ініціативи щодо Договору про стратегічні наступальні озброєння разом із «повним спектром зусиль для нормалізації двосторонніх відносин» може створити атмосферу, «сприятливу для змістовного стратегічного діалогу» зі Сполученими Штатами, зазначають аналітики.

«Кремль продовжує схиляти Сполучені Штати до двосторонніх переговорів про контроль над озброєннями, щоб забезпечити виконання своїх вимог щодо України й уникнути відповідальності за відсутність прогресу в мирних переговорах між Росією й Україною», – йдеться у звіті.

Аналітики зауважили, що Росія намагалася спровокувати ескалацію в останні місяці, зокрема вийшовши з Договору про ліквідацію ракет середньої й малої дальності у серпні 2025 року, щоби примусити адміністрацію Трампа до переговорів про контроль над озброєннями. Крім того, як кажуть в ISW, Путін раніше вже використовував Договір про СНО, намагаючись домогтися поступок щодо України від Сполучених Штатів, і пов’язуючи західну допомогу Україні зі своїм рішенням призупинити участь Росії в Договорі про СНО в лютому 2023 року.

«Заяви Путіна від 22 вересня мають на меті показати себе рівним президенту США Дональду Трампу і представити Росію як глобальну силу, порівнянну зі Сполученими Штатами. Путін намагається позиціонувати Росію як спадкоємицю статусу «наддержави» Радянського Союзу відтоді, як Трамп обійняв посаду в січні 2025 року. Ця позиція Путіна має на меті зміцнити неправдивий наратив Кремля про те, що перемога Росії в Україні є неминучою, тому Україна й Захід повинні поступитися максималістським вимогам РФ зараз, побоюючись, що російська агресія лише посилиться в майбутньому», – йдеться у звіті.

22 вересня Путін заявив, що Росія готова продовжити дотримуватися обмежень за Договором про стратегічні наступальні озброєння (СНО), термін дії якого спливає 5 лютого 2026 року. За його словами, Росія пропонує продовжити договір на ще один рік. При цьому, додав Путін, це стане можливим за умови, що США «діятимуть аналогічним чином і не зроблять кроків, які б підривали або порушували чинне співвідношення потенціалів стримування».

Заяви Володимира Путіна про ядерні озброєння зазвичай зводяться до загроз. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Кремль неодноразово припускав, що за певних обставин може застосувати ядерну зброю. Крім того, Росія переглянула ядерну доктрину, а також розмістила боєголовки на території Білорусі. Захід та Україна неодноразово звинувачували Росію в «ядерному шантажі».

У лютому 2025 року Росія попередила, що перспективи продовження нового договору про СНО не виглядають оптимістично. Термін дії договору закінчується 5 лютого 2026 року.

Наприкінці свого першого терміну президент США Дональд Трамп зробив невдалу спробу домовитися про обмеження інших категорій ядерної зброї і додати Китай до договору.

Президент Росії Володимир Путін оновив ядерну доктрину РФ 19 листопада 2024 року, у 1000-й день війни РФ проти України, на тлі повідомлень про застосування Києвом американської ракети ATACMS для удару по складу боєприпасів під Брянськом.

Оновлена доктрина передбачає, що підставою для завдавання ядерного удару може стати «агресія проти РФ та її союзників з боку будь-якої неядерної держави за підтримки ядерної держави», а також масована повітряна атака неядерними засобами, зокрема безпілотниками.

Читайте також: Україні треба допомогти перемогти, щоб уникнути ядерної війни – Тімоті Снайдер