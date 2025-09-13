Російські «Іскандери» на секретній базі в Білорусі (розслідування)

Влада Білорусі швидко будує нову військову інфраструктуру в місті Осиповичі та його околицях. Білоруська служба Радіо Свобода з’ясувала за допомогою супутникових знімків, що з початку повномасштабної війни в Україні там і ще в кількох місцях триває будівництво та реконструкція казарм, складів для зберігання ракетних комплексів, здатних нести ядерні боєголовки й іншої військової спецтехніки, а також будівництво нових ангарів та іншої інфраструктури для ракет з ядерними боєголовками.

Про ймовірність такого сценарію говорять військові експерти. Раніше про передачу Білорусі ядерної зброї неодноразово говорили й Володимир Путін, і білоруський авторитарний лідер Олександр Лукашенко. На той факт, що вони будуть або вже розміщені саме в околицях Осиповичів, вказують і заходи радіаційного захисту, які почали використовувати на місцевих військових об’єктах.

«Столиця артилерії»

Осиповичі – місто в Могильовській області Білорусі з населенням 29 тисяч осіб, за 100 кілометрів від Мінська і за 190 кілометрів від кордону з Україною. Це великий залізничний вузол, який з’єднує білоруську столицю з двома обласними центрами: Гомелем та Могильовом у напрямках України та Росії.

У місті та його околицях розташовано кілька військових об’єктів, пов’язаних з артилерією та ракетними військами. Через це білоруська влада називає Осиповичі «столицею артилерії». У самому місті нині базуються щонайменше три бригади, що належать до цього роду військ: 51-а гвардійська артилерійська бригада, 336-а реактивна артилерійська бригада та 465-а ракетна бригада.

Коли і Путін, і Лукашенко почали говорити про перекидання в Білорусь сучасних російських ракетних комплексів «Іскандер», здатних нести ядерні боєголовки, а також стратегічної ядерної зброї, експерти зійшлися на думці, що ці комплекси можуть бути розміщені саме в Осиповичах. Ракетний комплекс «Іскандер-М», вже зараз, імовірно, перебуває на озброєнні 465-ї ракетної бригади. До Білорусі поставлено не менше від двох дивізіонів таких комплексів – таку інформацію Лукашенко озвучував у лютому 2024 року.

Білоруська служба Радіо Свобода отримала та проаналізувала спільно з експертами свіжі супутникові знімки кількох військових об’єктів в Осиповичах, опубліковані сервісом Planet Labs у лютому 2025 року. Вони свідчать про зведення нових і реконструкцію вже наявних об’єктів для того, щоб мати можливість розмістити кілька дивізіонів «Іскандерів».

Також вони звернули увагу на непримітну на перший погляд фотографію, опубліковану в мережі у вересні 2024 року. Її було зроблено на 1405-й артилерійській базі боєприпасів (військова частина № 42707) у селищі Мала Горожа за 10 кілометрів від Осиповичів.

На знімку командир частини підполковник Валерій Кузьмін вітає своїх солдатів на святі. На стіні позаду нього видно цифровий монітор, який показує рівень радіації на базі.

Прилад вказаний у каталозі продукції білоруського підприємства «Атомтекс» як сигналізатор АТ2327 з інформаційним табло, який застосовується для контролю радіаційної обстановки. Такі пристрої використовуються лише 8-ю бригадою радіаційного, хімічного та біологічного захисту, а також військовою частиною № 7434, яка охороняє Островецьку атомну електростанцію на північному заході Білорусі. При цьому військова частина, про яку йдеться, розташована більш ніж за 100 кілометрів від найближчої атомної електростанції.

Радіо Свобода виявило й інші докази посилення заходів ядерної безпеки поблизу 1405-ї бази. Наприклад, на ній є місце зберігання хімікатів для йодної профілактики – захисного заходу у разі аварії на ядерному об’єкті. Про це згадувалося у додатку до документації щодо нової залізничної лінії, що пов’язує базу з іншим об’єктом – прилеглою військовою базою в Осиповичах.

На фотографії 2023 року з того ж об’єкта, яку журналісти Радіо Свобода знайшли у відкритому доступі в соціальних мережах, цей індикатор не працював. На іншому знімку, зробленому в жовтні 2024 року, вже було видно значення фонового випромінювання.

У радіусі ураження – Польща, Україна, Литва та Латвія

Вперше Осиповичі були визначені як потенційне місце для зберігання російської ядерної зброї Федерацією американських вчених у 2023 році. The New York Times писала про це в травні 2024 року.

Інша документація, що стосується проєкту, була надана Радіо Свобода BELPOL – групою колишніх співробітників білоруських служб безпеки, які тепер працюють проти режиму Лукашенка. У їхніх документах містяться відомості щодо проєкту, у тому числі будівництва вартових приміщень в Осиповичах, і зазначається, що витрати в розмірі $10 млн будуть профінансовані Міністерством оборони.

Свіжий знімок ділянки в Осиповичах, показує, що роботи там активізувалися з літа 2024 року, незабаром після того, як у лютому 2024 року Лукашенко оголосив про поставку Москвою Білорусі двох дивізіонів ракетних комплексів «Іскандер». Роботи включають будівництво та реконструкцію казарм, складів для зберігання зброї та можливих нових ангарів для російських ракет «Іскандер», які можуть нести як звичайні, так і ядерні боєголовки.





Ракети, випущені з Осиповичів, мають дальність польоту 500 кілометрів. Це означає, що вони можуть вразити більшу частину території Латвії, Литви, Польщі та України.

До штатного складу дивізіону «Іскандер-М» російської армії входять 2 ракетні батареї – близько 12 бойових машин різних типів (командно-штабна машина, машина життєзабезпечення, самохідна пускова установка з ракетами, транспортно-заряджаюча машина, пересувний пункт підготовки інформації та машина регулювання і технічного обслуговування). Тобто два дивізіони в Білорусі – це приблизно 24 бойові машини, 8 з яких несуть ракети.

Кожен блок потребуватиме складських приміщень для 24 транспортних засобів. У 2023 році супутникові знімки показали, що одну таку будівлю в Осиповичах вже було завершено, а фундаменти для ще двох – закладено. Новий знімок від лютого 2025 року показує, що будівництво всіх будівель вже закінчено.

Усього з липня 2023 року на території військової частини № 12147 в Осиповичах було побудовано три будівлі для зберігання військової техніки та майна, а також відремонтовано покинуту будівлю казарми, склад, адміністративну будівлю.

Ще на одному знімку видно й інші будівлі в Осиповичах, у тому числі багатоквартирні будинки та спортивний стадіон:

Асоціація колишніх співробітників білоруських силових структур BELPOL раніше опублікувала інформацію про те, що щонайменше два будинки за адресами вул. Криловича, 32 і вул. Криловича, 34 в Осиповичах зводило Управління капітального будівництва Збройних сил Білорусі. 14 березня 2025 року Осиповицький райвиконком повідомив, що 32 зі 72 ключів від квартир у будинку на вулиці Криловича вже передано військовим. Будинок у цьому повідомленні назвали «орендним», він підпорядковувався Міністерству оборони Білорусі. Як повідомляється, в будинку «розмістяться представники всіх військових частин і підрозділів Осиповицького гарнізону».

Великі роботи в Малій Горожі

Радіо Свобода має також новий супутниковий знімок уже згадуваної вище 1405-ї бази артилерійських боєприпасів у селищі Мала Горожа поруч з Осиповичами: вона була ідентифікована The New York Times у травні 2024 року як потенційне місце зберігання російських ядерних боєголовок до комплексів «Іскандер».

Роботи в тому районі йшли приблизно з початку березня 2023 року, коли почалося будівництво в північній частині військової бази. На цьому місці спочатку вирубали частину лісу, потім по периметру з’явилася трирівнева огорожа. Усередині об’єкта звели й реконструювали кілька будівель, а також встановили щось схоже на вишку зв’язку або громовідвід.

Це сталося практично одночасно із заявою Володимира Путіна від 25 березня 2023 року про те, що Росія розмістить тактичну ядерну зброю в Білорусі. За словами Путіна, будівництво сховища для неї в Білорусі планувалося завершити 1 липня 2023 року.

Лукашенко востаннє про наявність ядерної зброї на території Білорусі заявляв 10 грудня 2024 року.

«Я привіз сюди ядерні боєголовки. Не дюжину штук. Багато хто пише: «Ой, це жарт, ніхто нічого не привіз». Вони навіть не помітили, як ми їх сюди привезли», – сказав він.

На супутниковому знімку Planet Labs від 24 лютого, видно, що в лісі навколо Малої Горожі розчищено просіку для прокладання залізниці від залізничної лінії Осиповичі – Могильов. Ця гілка зв’яже 1405-ту артилерійську базу боєприпасів з Осиповичами, де розміщені «Іскандери». На ділянці ведуться земляні роботи та закладено фундаменти вантажних платформ усередині бази.

Імовірно, саме для цих вантажних платформ і навантаження та розвантаження боєголовок Бобруйське оперативне управління збройних сил наразі закуповує за державними тендерами дві електричні талі (крани підвісні) вантажністю 3,2 тонни та висотою підйому 6 метрів кожна.

Інший супутниковий знімок, від лютого 2025 року, показує платформи, що будуються біля основи і біля залізниці. У документації проєкту, отриманій Радіо Свобода, згадуються чотири такі платформи.

«Будівництво платформ, що височіють над землею, вказує на те, що на них розміщуватимуться засоби протиповітряної оборони, – розповів Радіо Свобода польський військовий аналітик Конрад Музика. – Це, у свою чергу, свідчить про те, що це дійсно місце підвищеного інтересу і що Білорусь робитиме багато для його захисту від ракетних атак».

На думку Музики, може йтися про сховище, в якому можуть зберігатися боєголовки для «Іскандерів», як звичайні, так і ядерні.

У публікації Федерації американських вчених експерти у 2023 році назвали склад у Малій Горожі як імовірне місце зберігання російської ядерної зброї. На думку експертів, про це може свідчити схожа структура будівель у Росії, а також спеціальний трирівневий паркан і можливий контрольно-пропускний пункт.

Крім того, саме в Малій Горожі, на думкуВільяма Альберко, директора аналітичного центру Міжнародного інституту стратегічних досліджень (МІСД), співробітника Пентагону і НАТО, ще за часів Холодної війни могла зберігатися ядерна зброя. За його словами, які наводить The New York Times, Радянський Союз почав базувати ракетно-ядерні бригади в Осиповичах та околицях ще в 1960-х роках. У той час у самому місті розташовувалася військова частина, яка відповідала за управління ними.

При в’їзді на територію 1405-ї артилерійської бази боєприпасів, у її західній частині, з весни 2023 року реконструйовано кілька будівель, у тому числі штаб, а також зведено три будівлі, дві з яких, по всій видимості, є казармами. Їх також також видно на супутниковому знімку від 24 лютого 2025 року, отриманому Радіо Свобода.

Інформацію про казарми підтверджують державні тендери на будівельні роботи, що проводяться з лютого 2023 року, які журналісти виявили на сайті держзакупівель Білорусі. У них вказується, що на території частини реконструкції підлягали стара казарма, вартове приміщення, будівля клубу, склад, лазня, а також бокс на 24 одиниці спецтехніки.

Два тендери на будівництво двох модульних бараків на 120 осіб було скасовано, незважаючи на те, що розміри і форма цих бараків повністю відповідають тим, що ми бачимо на супутниковому знімку. Тобто, можливо, вони все одно були побудовані, але не за рахунок державного бюджету Білорусі, а за рахунок якогось іншого джерела фінансування.

Також у державних тендерах зазначено, що в 2024 році Бобруйське оперативне управління збройних сил Білорусі закупило для цієї військової частини бетон різної міцності, щебінь, арматуру, тротуарну плитку, бордюри, вікна, двері, огорожі, два блискавковідводи заввишки 25 метрів. Закуплено також було систему охорони периметра «Рельєф-2». На сайті виробника такі системи описані наступним чином: «Їх використовують для організації другої лінії захисту на об’єктах з підвищеними вимогами до безпеки, таких як в’язниці, хімічні заводи, атомні електростанції, військові та вибухонебезпечні об’єкти».

«Не зовсім звичайна практика»

Журналісти Радіо Свобода попросили прокоментувати використання дозиметрів і підвищені заходи радіаційної безпеки на базі в Малій Горожі колишнього білоруського військовослужбовця, котрий попросив не називати його імені. Він служив у радянській армії за часів СРСР, коли у Білорусі була ядерна зброя, і потім майже 20 років – у період незалежності країни. Він підтверджує, що за радянських часів Осиповичі були потужним артилерійським і ракетним центром, у місті дислокувалося одразу 5 військових бригад: в одній із них він прослужив деякий час. Військовий каже, що в той час за 20 кілометрів від міста, в селі Лапичі, де досі розташоване військове містечко, були ядерні ракети.

За словами співрозмовника, дозиметр зазвичай є на пості кожного вартового у військовій частині. Придбання нового дозиметра СРК-АТ2327 окремими військовими частинами в Осиповичах, за його словами, можна пояснити тим, що на більшості об’єктів, що залишилися, досі встановлені радянські дозиметри. На його думку, нові дозиметри можна встановлювати в нових або тих, що реконструюються, військових частинах.

Однак, за словами військового, наявність пункту йодної профілактики поблизу 1405-ї артилерійської бази боєприпасів – не зовсім звичайна практика. Раніше, за його словами, такі об’єкти розташовувалися лише поблизу особливих місць, де міг статися ядерний вибух.

Усе перераховане вказує на те, що російські ядерні боєголовки до ракет вже перебувають у Білорусі, де для них створюється або вже створена необхідна інфраструктура для їх зберігання та можливого застосування.



