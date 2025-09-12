Литва не дозволить транзит білоруських добрив навіть у разі зняття санкцій США – прем’єрка

Голова литовського уряду Литви Інга Ругінене заявила 12 вересня, що Вільнюс залишиться непохитним у питанні заборони на транзит білоруських калійних добрив, навіть якщо на Литву чинитиметься тиск із боку США.

«Якщо ми не підемо далі і не тиснутимемо щодо санкцій і жорсткого підходу до агресора, буде погано. Можливо, США тиснутимуть, але, гадаю, ми тут непохитні», — наводить її слова телеканал LRT.

Ругінене зазначила, що незгодна з пом’якшенням санкцій проти Білорусі та Росії, і вважає, що вони мають посилюватися.

«Я просто вважаю, що пакет санкцій має бути жорсткішим», – заявила литовська прем’єрка.

На запитання, чи може пом’якшення санкцій стати предметом обговорення на переговорах про продовження перебування американських військ у Литві, Ругінене відповіла: «Безумовно, про це можна було б розмовляти».

Заступник спецпредставника президента США Джон Коул заявив на переговорах з Олександром Лукашенком 11 вересня у Мінську, що США зняли санкції з білоруської компанії «Белавіа». Раніше Лукашенко заявляв, що Мінськ зацікавлений у скасуванні американських санкцій на експорт з Білорусі калійних добрив.

Найкоротший шлях їхнього експорту – через литовський порт у Клайпеді. Однак такий шлях транзиту заборонений санкціями, запровадженими щодо Білорусі Євросоюзом. І Литва виступає за їхнє збереження.