Лукашенко звільнив понад 50 в’язнів, США зняли санкції з «Белавіа»

Понад пів сотні колишніх ув’язнених у Білорусі вдень 11 вересня перетнули білорусько-литовський кордон, повідомив президент Литви Гітанас Науседа.

«52 в’язні сьогодні безпечно перетнули литовський кордон із Білорусі, залишивши позаду колючий дріт, заґратовані вікна та постійний страх. Серед них, що особливо важливо для мене, було шестеро литовців. Я глибоко вдячний Сполученим Штатам та особисто президенту Дональду Трампу за їхні постійні зусилля щодо звільнення політичних в’язнів», – написав Науседа.

Литовський лідер також розповів, що серед звільнених є також громадяни Великої Британії, Латвії, Польщі, Німеччини та Франції.

Гітанас Науседа також наголосив, що «понад 1000 політичних в'язнів досі залишаються у білоруських в'язницях, і ми не можемо зупинитися, поки вони не побачать свободу».

Після зустрічі з Олександром Лукашенком у Мінську 11 вересня заступник спецпосланця США Джон Коул оголосив, що Сполучені Штати скасовують санкції проти білоруського державного авіаперевізника «Белавіа».

Лукашенко на зустрічі з Коулом заявив про можливість звільнення ув’язнених.

«Я готовий обговорити цю тему, і якщо Дональд (Трамп – ред.) наполягатиме на тому, що готовий прийняти всіх цих звільнених осіб… спробуймо виробити глобальну угоду, як любить пан Трамп, велику угоду. Він це так називає. Я скажу відверто: ми нічого не приховуємо. Обговорімо і це питання, хоча для мене воно абсолютно не головне. І, мабуть, не для вас. У світі є більші проблеми», – відзначив Лукашенко.

Президент США Дональд Трамп, який минулого місяця мав телефонну розмову з авторитарним правителем Білорусі Олександром Лукашенком, сказав, що сподівається на звільнення Мінськом багатьох із сотень політичних в’язнів.

«Я вважаю, що вони звільнять багатьох із цих 1400 людей», – сказав Трамп журналістам 5 вересня, додавши, що це може статися «вже найближчим часом». Подробиць він не навів.

15 серпня президент США заявив, що він зателефонував Лукашенкові. Це сталося за кілька годин до саміту Трампа на Алясці з президентом Росії Володимиром Путіним, який має тісні зв’язки з Лукашенком. Трамп тоді написав у соціальних мережах, назвавши Лукашенка «шановним президентом», що його розмова була зосереджена на звільненні політичних в’язнів.

Для Лукашенка, якого Захід довго критикував й ізолював як диктатора і вірного союзника Путіна, дзвінок Трампа став дипломатичним проривом.