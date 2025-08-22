Лукашенко підтвердив, що говорив із Трампом про політв’язнів

Олександр Лукашенко заявив в інтерв’ю журналістам державних ЗМІ в Мінську, що тема звільнення ув’язнених порушувалася в його нещодавній телефонній розмові з президентом США Дональдом Трампом, але «дуже коротко».

Раніше Трамп закликав білоруську владу звільнити 1300 політв’язнів, написавши про це у власній соцмережі. Лукашенко зазначив, що в країні діє комісія зі звернень засуджених, але рішення ухвалює особисто він.

«Вам півтори-дві тисячі? Забирайте до себе, відвозьте. Розраховуйте, що ми відпустимо бандитів, які палили, підривали, і вони в цьому зізнаються. Вони знову проти нас воюватимуть? Мене тут громадськість не підтримає», – сказав Лукашенко.

За даними правозахисного центру «Вясна», в Республіці Білорусь наразі 1197 політв’язнів, нагадує білоруська служба Радіо Свобода.

Лукашенко також оцінив роль Трампа у переговорах із президентом Росії Володимиром Путіним в Анкориджі 15 серпня. За словами Лукашенка, «ніяких конкретних домовленостей там бути не могло», а президент США «виступив посередником для з’ясування позиції Росії».

Сам Трамп повідомив, що у нього відбулася «чудова розмова» з Лукашенком, де обговорювалося звільнення 1300 ув’язнених. Пізніше він назвав Лукашенка «сильним лідером» та висловив надію на швидке розв’язання цього питання.