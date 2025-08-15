Лукашенко після розмови з Трампом поспілкувався з посланцем президента США Джоном Коулом

Після завершення дзвінка президента США Дональда Трампа Олександр Лукашенко поспілкувався з посланцем президента США Джоном Коулом, повідомляє білоруська служба Радіо Свобода. За даними пресслужби Олександра Лукашенка, Коул телефонував йому за дорученням Трампа.

Темою розмови знову стали переговори на Алясці та ситуація в Україні.

Також обговорювали білорусько-американську співпрацю та можливі контрзаходи, причому на сайті Лукашенка наголошується, що цю тему порушили США.

Із заяви на сайті Лукашенка можна зробити висновок, що тема політв'язнів не обговорювалася – попри повідомлення Дональда Трампа, що він із Лукашенком говорив про звільнення 1300 політичних в’язнів у Білорусі.

Адвокат Джон Коул був на переговорах із Лукашенком 21 червня в Мінську, після яких було звільнено 14 білоруських політв’язнів, зокрема Сергія Тихановського. Саме стільки імен відомі громадськості. У дописі за результатами розмови з Лукашенком Трамп згадав 16 в’язнів. Прес-служба Лукашенка його не виправила.