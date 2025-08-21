Литва закриває повітряний простір на кордоні з Білоруссю перед навчаннями «Захід-2025»

Міністерство оборони Литви оголосило про закриття повітряного простору вздовж кордону з Білоруссю. Заборона діятиме до 1 жовтня.

Як повідомляє агентство BNS, це рішення було схвалене Міністерством транспорту і зв’язку Литви у відповідь на відповідне звернення головнокомандувача Збройних сил країни.

«Це було зроблено з урахуванням ситуації з безпекою і загроз суспільству, включаючи ризики, що виникають для цивільної авіації через порушення повітряного простору безпілотними літальними апаратами, а також необхідності створення умов для виконання литовськими військовими завдань, визначених законом, у мирний час у відповідь на такі й подібні порушення повітряного простору», – зазначили в Міністерстві оборони Литви.

Заборона може бути продовжена, якщо загроза з боку безпілотних літальних апаратів, що входять у повітряний простір Литви, не зменшиться, додали у міністерстві.

Останнім часом було щонайменше два випадки польотів дронів із білоруської території до Литви: 10 липня туди залетів російський безпілотник «Гербера», який імітує «Шахед», він був без вибухівки, а 28 липня інший безпілотник «Гербера» пролетів над Вільнюсом і впав на полігоні за сто кілометрів від кордону, на ньому був заряд вибухівки вагою два кілограми.

Після останнього інциденту Литва посилила свою протиповітряну оборону. Також було оголошено про плани зміцнити кордон і закупити нові засоби для виявлення і боротьби з дронами.

12 серпня Міністерство оборони Білорусі оголосило, що спільні з Росією навчання «Захід-2025» відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та Російської Федерації щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії. Кількість військовослужбовців, які братимуть участь у навчаннях, поки що не оголошена.

Спочатку білоруська влада наголошувала на плановості та регулярності цих навчань, але останнім часом все частіше стверджує, що їхнє проведення є відповіддю на «мілітаризацію» в сусідній Польщі та країнах Балтії.

