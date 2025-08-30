Литва встановила «зуби дракона» біля кордону Росії та Білорусі, йдеться у повідомленні на сторінці Литовської армії у фейсбуці.

«Зуби дракона» розміщені на невикористовуваних прикордонних пунктах Шумскас, Лаворішкес, Райгардас, Латежеріс на кордоні з Білоруссю, а також на невикористовуваному прикордонному пункті Романішкес на кордоні з Росією та в деяких інших місцях», – розповіли литовські військові.

За даними Литовської армії, розміщення «зубів дракона» не пов’язане з навчаннями «Захід» – це планові заходи у рамках проєкту Балтійської лінії оборони.

«Це – невелика частина довгострокового плану контрмобільності, який знизить і обмежить можливості військової техніки фізично в'їхати на територію Литви з боку Білорусі та Росії», – пояснили військові.

Останнім часом було щонайменше два випадки польотів дронів із білоруської території до Литви: 10 липня туди залетів російський безпілотник «Гербера», який імітує «Шахед», він був без вибухівки, а 28 липня інший безпілотник «Гербера» пролетів над Вільнюсом і впав на полігоні за сто кілометрів від кордону, на ньому був заряд вибухівки вагою два кілограми.

Після останнього інциденту Литва посилила свою протиповітряну оборону. Також було оголошено про плани зміцнити кордон і закупити нові засоби для виявлення і боротьби з дронами.

12 серпня Міністерство оборони Білорусі оголосило, що спільні з Росією навчання «Захід-2025» відбудуться з 12 до 16 вересня. Головною метою навчань названа перевірка можливостей Білорусі та Російської Федерації щодо гарантування безпеки та відбиття можливої агресії. Кількість військовослужбовців, які братимуть участь у навчаннях, поки що не оголошена.

Спочатку білоруська влада наголошувала на плановості та регулярності цих навчань, але останнім часом все частіше стверджує, що їхнє проведення є відповіддю на «мілітаризацію» в сусідній Польщі та країнах Балтії.

Раніше Польща, Литва, Латвія й Естонія закликали Євросоюз побудувати лінію оборони вздовж 700-кілометрового кордону блоку з Росією і Білоруссю. Деякі дипломати ЄС оцінили її вартість приблизно 2,5 мільярди євро.