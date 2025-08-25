Україна і Литва домовилися про спільне виробництво оборонної продукції – Шмигаль

Україна і Литва спільно виготовлятимуть оборонну продукцію для зміцнення безпеки обох країн, повідомив український міністр оборони Денис Шмигаль.

«Разом фокусуємося на запуску спільних виробництв, зокрема зі створення далекобійних безпілотників. Відповідний Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонної продукції у Литві й Україні підписали у Києві разом із міністеркою національної оборони Литви Довілє Шакалєне», – написав він у телеграмі 25 серпня.

За словами Шмигаля, йшлося про «конкретні перспективи» промислової співпраці, які відкриваються завдяки листу про наміри.

Він додав, що документ створює нові можливості для запуску спільних підприємств, розбудови українських компаній у Литві й обміну технологіями.

«Подякував литовській колезі за візит і продуктивну взаємодію. Важливо, що Литва продовжить спрямовувати 0,25% свого ВВП на військову допомогу Україні до 2027 року. Це сильний сигнал довготривалої підтримки наших воїнів. Зосередилися на залученні додаткового фінансування для закупівлі озброєння та розвитку української промисловості», – заявив Шмигаль.

Напередодні, в День Незалежності України, в Офісі президента України повідомляли, що в Києві відбувся оборонний форум, на який прибули дев’ять міністрів оборони країн-партнерів.

Раніше цього місяця президент Литви Гітанас Науседа заявив, що його країна готова сприяти в процесі гарантій безпеки Україні.