Країни Північної Європи та Балтії: жодних рішень про Україну без України

Лідери країн Північної Європи та Балтії заявили 10 серпня, що переговори про завершення війни між Україною та Росією можуть відбутися лише за умови припинення вогню, і «ніякі рішення» не мають ухвалюватися без участі Києва.

Голови урядів і держав Данії, Естонії, Фінляндії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії та Швеції випустили спільну заяву, в якій висловили «непохитну підтримку суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України».

Хоча лідери північних та балтійських країн вітали ініціативу США «допомогти покласти край цій війні», у заяві наголошується, що Україна та Європа мають брати участь у переговорах.

«Народ України повинен мати свободу самостійно вирішувати свою долю. Шлях до миру неможливо прокласти без голосу України. Жодних рішень про Україну без України і жодних рішень щодо Європи без Європи», – вказано в заяві, в якій також наголошується, що «переговори можуть відбуватися лише за умови припинення вогню».

Крім того, сторони підтвердили готовність і надалі надавати Україні фінансову та військову підтримку, а також зберігати та посилювати «обмежувальні заходи» щодо Росії.


