Зеленський: закінчення війни має бути чесним

Закінчення війни має бути чесним, зазначив президент України Володимир Зеленський у телеграмі.

Глава держави подякував усім, хто «зараз з Україною, з нашими людьми заради миру в Україні, яка захищає життєво важливі безпекові інтереси наших європейських народів».

«Україна цінує та повністю підтримує заяву президента Макрона, голови Ради міністрів Мелоні, канцлера Мерца, прем’єр-міністра Туска, прем’єр-міністра Стармера, президентки Урсули фон дер Ляєн та Президента Стубба щодо миру для України», – підсумував Зеленський.

Заява з’явилася на тлі того, що президент США Дональд Трамп оголосив про намір провести на Алясці зустріч із російським лідером Володимиром Путіним, спрямовану на досягнення мирної угоди між Україною і РФ.

Оголошуючи про зустріч 8 серпня, Трамп припустив, що будь-яке рішення може включати «обмін територіями».

Як пише The Wall Street Journal, Путін заявив спецпосланцю Трампа Стіву Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї Донецької області».