Повітряні сили: ППО знищила 70 зі 100 російських дронів, влучання на 12 локаціях

У ніч проти 10 серпня Сили протиповітряної оборони знешкодили 70 зі 100 безпілотників, якими РФ атакувала Україну, повідомили Повітряні сили Збройних сил України.

За даними військових, РФ атакувала Україну із напрямків: Шаталово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – Росія, а також Гвардійське – окупована територія Криму.

«За попередніми даними, станом на 08:00, неділі, 10 серпня, ППО збила/подавила 70 ворожих БПЛА типу Shahed і дронів-імітаторів різних типів на півночі та сході України», – кажуть у відомстві.

За інформацією ЗСУ, зафіксовано влучання 30 БПЛА на 12 локаціях у прифронтових регіонах Дніпропетровської, Харківської, Сумської та Чернігівської областей, а також падіння збитих цілей (уламків) на трьох локаціях.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.