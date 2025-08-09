На Сумщині чоловік підірвався на міні – ОВА

У Середино-Будській громаді на Сумщині місцевий житель підірвався на російській міні, повідомив 9 серпня очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

«Близько 16:00 66-річний місцевий житель наступив на міну, ймовірно ПФМ-1 «Лєпєсток». Чоловік отримав множинні поранення і був госпіталізований до лікарні», – написав Григоров у телеграмі й закликав жителів області бути обережними, не наближатися до підозрілих предметів і дотримуватися правил мінної безпеки.

5 серпня в ОВА повідомляли, що російські військові мінують території Сумщини дронами.

На початку квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.