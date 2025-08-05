На Сумщині війська РФ мінують території дронами – ОВА

Російські військові мінують території Сумщини дронами, заявили в обласній військовій адміністрації.

«На Сумщині наші захисники збили БпЛА, у якого під крилами були закріплені касети з протитанковими мінами ПТМ-3. За інформацією вибухотехнічної служби поліції, ці міни реагують на рух техніки й можуть бути скинуті на польові дороги і сільгоспугіддя», – йдеться в повідомленні.

Голова Сумської ОВА Олег Григоров закликав жителів області бути обережними, наголосивши, що найбільший ризик – для аграріїв і водіїв, які працюють у полі.

У поліції заявили, що міна ПТМ-3 – невелика за розміром, у пластиковому корпусі має магнітний детонатор і реагує на техніку, що проїжджає поруч.

У випадку виявлення такої міни у поліції радять: негайно зупинити транспортний засіб, відійти на безпечну відстань, повідомити про знахідку правоохоронцям.

«Це стосується і виявлених БпЛА ворога, що не вибухнули під час падіння. У них, окрім потужної бойової частини, можуть знаходитися ще й мінні пастки або датчики, що можуть спровокувати вибух при спробі втручання», – йдеться в повідомленні.

На початку квітня Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що з лютого 2022 року через вибухонебезпечні предмети в Україні загинули 336 людей, з них 18 дітей. Поранень зазнали 825 людей, з них 92 дитини. За даними рятувальників, близько 139 тисяч квадратних кілометрів (23% від загальної площі України) є потенційно небезпечними.

У лютому Мінекономіки повідомило, що потреби України в розмінуванні територій, які зазнали впливу війни, становлять 29,8 мільярда доларів.