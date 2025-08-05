Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Події

Влада: частина жителів Сумської громади залишились без електропостачання через атаку РФ

За даними ОВА, фахівці вже працюють над відновленням
За даними ОВА, фахівці вже працюють над відновленням

Унаслідок російської атаки частина споживачів Сумської громади тимчасово залишилась без електропостачання, повідомляє обласна влада.

За даними ОВА, фахівці вже працюють над відновленням, частину об’єктів критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.

У Сумахобленерго також зазначили, що перебої з розподілом електроенергії в Сумах пов’язані з російським ударом по критичній інфраструктурі міста.

Читайте також: На Сумщині війська РФ мінують території дронами – ОВА

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG