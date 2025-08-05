Влада: частина жителів Сумської громади залишились без електропостачання через атаку РФ

Унаслідок російської атаки частина споживачів Сумської громади тимчасово залишилась без електропостачання, повідомляє обласна влада.

За даними ОВА, фахівці вже працюють над відновленням, частину об’єктів критичної інфраструктури переводять на резервне живлення.

У Сумахобленерго також зазначили, що перебої з розподілом електроенергії в Сумах пов’язані з російським ударом по критичній інфраструктурі міста.

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Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



