72-річна жінка постраждала через атаку РФ на Херсонщині – влада

На Херсонщині внаслідок російської атаки 9 серпня постраждала 72-річна місцева жителька, повідомила обласна військова адміністрація.

«Близько 18:30 російські військові обстріляли з артилерії Молодіжне Херсонської громади. Через ворожу атаку частково зруйновано будинок, в якому перебувала 72-річна місцева жителька», – йдеться в повідомленні.

За даними ОВА, у жінки – контузія, вибухова і закрита черепно-мозкова травми, її доправили до лікарні у середньому стані тяжкості.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.