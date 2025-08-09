У Харкові російський дрон влучив у меблевий магазин, шість людей постраждали – мер

Російські військові 9 серпня завдали удару по Харкову, зафіксоване влучання у меблевий магазин у Київському районі, внаслідок чого постраждали шестеро людей, повідомив міський голова Ігор Терехов.

За його словами, на місці працюють екстрені служби.

Голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зазначив, що серед постраждалих – 17-річна дівчина. За його даними, чотирьох постраждалих жінок шпиталізували.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.