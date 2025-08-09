Влада: сили РФ атакували FPV-дроном Гуляйполе, постраждала жінка

Російські військові вдарили дроном по домогосподарству у Гуляйполі, повідомив голова Запорізької обласної адміністрації (ОВА) Іван Федоров.

«68-річна жінка поранена внаслідок ворожої атаки на Пологівський район. Російський FPV-дрон поцілив по території приватного домоволодіння у Гуляйполі», – зазначив місцевий чиновник.

Федоров зазначив, що постраждала жінка отримує «всю необхідну медичну допомогу».

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



