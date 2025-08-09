Поліція: через повторний удар РФ по автобусу в Херсоні постраждали правоохоронці

Сили РФ у суботу, 9 серпня, завдали повторного удару дроном по автобусу в передмісті Херсона, йдеться у повідомленні Національної поліції.

За даними правоохоронців, близько 8 години ранку 9 серпня російський FPV-дрон ударив по рейсовому автобусу – на місці загинуло двоє людей, ще 16 отримали поранення різного ступеня тяжкості, двоє з них перебувають у тяжкому стані.

«Усіх поранених і неушкоджених пасажирів поліцейські одразу доправили до укриття, після чого евакуаційні автомобілі поліції, карети «швидкої» та небайдужі водії перевезли їх до Херсона», – йдеться у повідомленні Нацполіції.

Згодом, під час спроби поліцейських дістати з автобуса тіла загиблих сталося повторне влучання FPV-дрона.

«У результаті троє працівників поліції зазнали контузій. Тривають необхідні слідчі дії щодо документування чергового воєнного злочину РФ», – підсумували у Нацполіції.

Вранці 9 серпня армія РФ атакувала дроном маршрутний автобус у передмісті Херсона. Раніше було відомо про двох загиблих і 16 поранених.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



