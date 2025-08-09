Двоє людей постраждали через удари РФ на Дніпропетровщині – влада

Російські військові протягом дня 9 серпня обстрілювали Нікопольщину, внаслідок чого постраждали 46-річний чоловік і 44-річна жінка, яких доправили до лікарні, повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

«Від ворожих ударів потерпали сам Нікополь, Мирівська, Покровська, Марганецька, Червоногригорівська громади. Туди агресор спрямовував FPV-дрони, обстрілював в артилерії… Виникли пожежі. Вогонь знищив два приватні будинки, три господарські споруди. Ще шість осель і дві господарські споруди в районі пошкоджені. Зачепило лінію електропередач», – написав Лисак у телеграмі.

За його словами, Синельниківщину російські військові атакували БпЛА й ракетами, там виникли пожежі, пошкоджені п’ятиповерхівка і автомобіль.

А в Зеленодольській громаді, що на Криворіжжі, через удар безпілотником, за даними ОВА, загорілася суха трава.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.