61-річна жінка загинула внаслідок російської атаки в Запорізькій області – ОВА

Російські військові завдали удару по Василівському району Запорізької області, внаслідок чого одна людина загинула, повідомив 9 серпня очільник обласної військової адміністрації Іван Федоров.

«Росіяни завдали удару по Степногірській громаді. Поцілили по житловій забудові. Зруйнований приватний будинок. На власному подвірʼї загинула 61-річна жінка», – зазначив він.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.