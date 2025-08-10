Армія РФ вдарила по залізничній станції у Синельниковому, скасована низка поїздів – «Укрзалізниця»

Cили РФ атакували залізничну станцію у Синельниковому, через що рух поїздів тимчасово призупинено, йдеться у повідомленні «Укрзалізниці».

«Мирний процес у виконанні варварів-сусідів наразі виглядає так. Чергова ніч і черговий масований наліт на залізничний вузол, в тому числі вокзал. Дніпропетровська область. Усіх чергових працівників завчасно відведено, тож найголовніше – без жертв. Вже із самого-самого ранку розпочалося відновлення. Наше літо таке», – зазначив голова правління «Укрзалізниці» Олександр Перцовський.

В «Укрзалізниці» кажуть, що внаслідок нічного удару по залізничному вузлу в Дніпропетровській області частина поїздів скасована або курсуватиме за зміненими маршрутами.

«Заздалегідь усіх працівників станції було евакуйовано, тому жертв серед персоналу немає. Ранком почалися роботи з відновлення пошкодженої інфраструктури», – кажуть у відомстві.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.



