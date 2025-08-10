За минулу добу відбулось 160 бойових зіткнень, 43 із них – на Покровському напрямку – Генштаб

На фронті за минулу добу 9 серпня відбулось 160 бойових зіткнень, 43 з них – на Покровському напрямку, йдеться у повідомленні Генерального штабу ЗСУ.

«На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося 16 бойових зіткнень. Ворог завдав сім авіаційних ударів, загалом скинув дев’ять керованих авіаційних бомб та здійснив 267 артилерійських обстрілів, зокрема одинадцять – із реактивних систем залпового вогню», – кажуть у Генштабі.

Водночас відомо, що на Південно-Слобожанському напрямку сили РФ п’ять разів штурмували позиції українських захисників у районі населеного пункту Вовчанськ та в бік населених пунктів Колодязне й Петро-Іванівка.

«На Куп’янському напрямку минулої доби відбулося шість атак загарбників. Сили оборони відбивали штурмові дії ворога поблизу Петропавлівки, Кіндрашівки, Загризового, Нової Кругляківки та в напрямку Куп’янська й Ковалівки. На Лиманському напрямку ворог атакував 22 рази, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Колодязі, Діброва, Новий Мир, Карпівка та у напрямку населених пунктів Ольгівка, Григорівка, Серебрянка, Шандриголове», – зазначили у командуванні.

У Генштабі ЗСУ також повідомили, що на Сіверському напрямку впродовж минулої доби Росія здійснила сім атак на позиції ЗСУ у районах населених пунктів Григорівка, Серебрянка, Переїзне та в бік Сіверська.

«На Покровському напрямку українські захисники зупинили 43 наступальні дії агресора в районах населених пунктів Полтавка, Новоекономічне, Миролюбівка, Родинське, Лисівка, Сухий Яр, Звірове, Удачне, Дачне, Затишок та в бік населених пунктів Новоукраїнка, Покровськ, Сухецьке», – кажуть у Генштабі.

Росія офіційно свої втрати не розкриває. Москва востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року ‒ тоді заявляли про 5937 загиблих.

Київ також тривалий час не озвучував втрат, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни. Водночас президент України Володимир Зеленський 16 лютого в інтервʼю NBC News заявив, що від лютого 2022 року у війні Україна втратила загиблими понад 46 тисяч солдатів і близько 380 тисяч пораненими.

1 серпня президент США Дональд Трамп навів дані про втрати України й Росії у повномасштабній війні, яку Москва веде з лютого 2022 року. «Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця у безглуздій війні з Україною. З початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів… Україна, однак, також сильно постраждала. З 1 січня 2025 року вона втратила приблизно 8 тисяч солдатів, і це число не включає зниклих безвісти», – написав Трамп у власній мережі TruthSocial, не вказавши, хто саме надав йому ці дані.

Російська служба Бі-Бі-Сі, видання «Медіазона» і команда волонтерів, які ведуть підрахунок втрат військовослужбовців за відкритими джерелами, 1 серпня повідомили, що, за їхніми підрахунками, з початку повномасштабної війни Росії проти України до 29 липня на фронті загинуло 121 507 російських військовослужбовців.

Журналісти у своїх публікаціях незмінно вказують, що реальні втрати російських військових значно вищі – не про всі смерті повідомляють ЗМІ та органи влади, не всі військові поховання можуть підрахувати волонтери.



