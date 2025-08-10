Доступність посилання

Зеленський провів розмову з премʼєром Швеції: обговорили мир, тиск на Росію і розвиток авіації

Володимир Зеленський зазначив, що подякував Швеції «за дуже відчутну» оборонну підтримку – Швеція в цьому році спрямувала 4 млрд дол. на допомогу
Президент Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном, повідомив він у телеграмі.

Український лідер зазначив, що подякував Швеції «за дуже відчутну» оборонну підтримку – Швеція в цьому році спрямувала 4 млрд дол. на допомогу.

«Поінформував про ситуацію на полі бою, дуже детально обговорили дипломатичну ситуацію. Швеція, як і всі країни Північної Європи, чітко підтримує необхідність якнайшвидшого, чесного та надійного закінчення війни й дієвого тиску на Росію. Саме Росія повинна зробити кроки для закінчення війни, яку вона сама ж і почала. Будемо й надалі координуватись зі Швецією та іншими партнерами для зміцнення наших позицій», – каже Зеленський.

Крім того, сторони обговорили формати зустрічей і домовились здійснити відповідні візити найближчим часом.

«Також обговорили нашу співпрацю в розвитку української військової авіації. Визначаємо зараз, на яких бойових платформах працюватиме наш авіаційний флот на наступних етапах. Домовились, що наші команди – України та Швеції – змістовно опрацюють це питання», – підсумував президент.

Раніше стало відомо, що Швеція, Норвегія і Данія разом дадуть близько п’яти мільярдів норвезьких крон (близько 486 мільйонів доларів) на ініціативу НАТО з постачання американської зброї Україні.

14 липня президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з генсеком НАТО Марком Рютте, що планує надати Україні зброю на «мільярди доларів», яку закупить НАТО. Він назвав системи протиповітряної оборони Patriot серед військового обладнання, яке планується надати Україні.


