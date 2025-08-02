Західні розвідки зауважили зниження кількості російських диверсій – Bloomberg

Західні розвідки відзвітували про зниження кількості диверсій, імовірно організованих російськими спецслужбами, пише Bloomberg із посиланням на європейських та американських офіційних осіб.

Від січня до травня 2025 року Міжнародний інститут стратегічних досліджень (IISS) нарахував 11 випадків російського саботажу в Європі. До них належать спроби вивести з ладу оптоволоконні кабелі та стільникові вежі у Швеції. За весь 2024 рік таких випадків було більш як 30, включно з атаками на енергетику, зв’язок, транспорт, військові об’єкти, водопостачання та підводні цілі.

За словами джерел Bloomberg, російська диверсійна діяльність згорталася з осені 2024 року після того, як високопосадовці застерегли російських колег від нових операцій. Застереження нібито пролунало після підозрілих пожеж у логістичних центрах DHL у Бірмінгемі, Лейпцигу та околицях Варшави, а також після повідомлень про те, що диверсанти можуть підкласти вибухівку на вантажні авіарейси до США. Про те, що росіянам передали попередження з Вашингтона, тоді писала і The New York Times.

Причиною зниження диверсійної активності джерела Bloomberg вважають, по-перше, неможливість ефективного контролю за гібридними операціями через ненадійність виконавців. По-друге, за зниженням диверсійної активності може стояти політичний розрахунок, а саме небажання дратувати США в перші місяці президентства Дональда Трампа.

У Кремлі на запит Bloomberg не відповіли. Раніше речник президента РФ Дмитро Пєсков називав повідомлення про російські диверсії в Європі «абсолютно безпідставними».