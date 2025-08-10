Американські ЗМІ: США можуть запросити Зеленського на Аляску

Білий дім розглядає можливість запросити президента України Володимира Зеленського на Аляску, де наступного тижня має відбутися зустріч президентів США та Росії Дональда Трампа та Володимира Путіна, повідомляє NBC News із посиланням на джерела.

За словами співрозмовника, можливий візит Зеленського «обговорюється». Ще одне джерело додало, що «всі дуже сподіваються, що це станеться».

На запитання, чи запрошували США Зеленського на Аляску офіційно, високопосадовець Білого дому відповів: «Президент залишається відкритим для тристороннього саміту з обома лідерами. Зараз Білий дім зосереджений на плануванні двосторонньої зустрічі, про яку попросив президент (Росії Володимир) Путін».

Джерела телеканалу CNN також заявили, що Білий дім не відкидає можливості участі Зеленського в деяких зустрічах. При цьому один із чиновників наголосив, що будь-які зустрічі за участю Зеленського, швидше за все, відбудуться після зустрічі Трампа та Путіна.

8 серпня було оголошено про майбутню зустріч на Алясці президентів США і Росії Дональда Трампа і Володимира Путіна, присвячену перспективам закінчення війни, яку Москва веде проти України. Зустріч має відбутися 15 серпня. Відповідно до витоків щодо можливої мирної угоди між Києвом і Москвою, на яку може пристати Росія і з якою готові погодитися США, у проєкті угоди є пункти про територіальні поступки України.

Зеленський заявив 9 серпня, що Україна не «даруватиме свою землю». У соціальних мережах він написав, що «не бачить зрушень у російській позиції».