«Світ спостерігатиме»: губернатор Аляски заявив про готовність прийняти зустріч Трампа і Путіна

Аляска готова прийняти зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним, зазначив губернатор штату Майк Данліві у соцмережі Х.

За словами чиновника, Аляска є «найважливішим стратегічним місцем у світі», яке розташоване на перехресті Північної Америки та Азії, з Арктикою на півночі й Тихим океаном на півдні.

«Всього дві милі відділяють Росію від Аляски, тому жодне інше місце не відіграє більш важливої ролі у нашій національній обороні, енергетичній безпеці та лідерстві в Арктиці», – написав губернатор.

Данліві наголосив, те, що відбувається в Арктиці та Тихому океані, впливає на Аляску раніше, ніж на решту країни. Він також назвав «цілком логічним» те, що обговорення питань глобального значення відбувається саме тут.

«Протягом століть Аляска була мостом між народами, і сьогодні ми залишаємося воротами для дипломатії, торгівлі та безпеки в одному з найважливіших регіонів на землі. Світ буде спостерігати, і Аляска готова прийняти цю історичну зустріч», – додав він.

Аляска востаннє приймала важливу дипломатичну зустріч у березні 2021 року: чиновники адміністрації експрезидента Джо Байдена зустрілися з китайськими офіційними особами в Анкориджі. Переговори між держсекретарем Ентоні Блінкеном і його китайським колегою Янгом Цзєчи швидко перетворилися на публічну сварку, що показало напруженість між країнами.

Раніше стало відомо, що зустріч президента США Дональда Трампа з російським лідером Володимиром Путіним відбудеться на Алясці, йдеться у відповідній заяві американського лідера.

«Довгоочікувана зустріч між мною, як президентом США, та президентом Росії Володимиром Путіним відбудеться наступної п’ятниці, 15 серпня 2025 року, у великому штаті Аляска», – написав Трамп.

Однак, за його словами, «подальші подробиці зустрічі поки не будуть розкриватись».

Це буде перший саміт президентів США і Росії з часу зустрічі Путіна і тодішнього президента Джо Байдена в Женеві в червні 2021 року, приблизно за пів року до розриву відносин між Москвою і Вашингтоном, коли Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Виступаючи перед журналістами в Білому домі 8 серпня після підписання мирної угоди з лідерами Азербайджану та Вірменії, Трамп заявив, що угода про припинення бойових дій між Україною та Росією «наближається».

Напередодні Трамп допустив можливий «обмін територіями» з РФ, а також повернення деяких територій Україні.

«Це дуже складно, але ми збираємося деякі території повернути. Ми збираємося зробити деякий обмін територіями. Буде певний обмін територіями на користь обох сторін», – заявив він.

Водночас Путін заявив спецпосланцю Трампа Стівену Віткоффу, що погодився б на повне припинення вогню, «якщо Україна виведе війська з усієї східної частини Донецької області», пише The Wall Street Journal.

Водночас президент Володимир Зеленський заявив, що Україна не буде віддавати свої території Росії.

«Відповідь на українське територіальне питання є вже в Конституції України. Відступати від цього ніхто не буде і не зможе. Дарувати свою землю окупанту українці не будуть», – наголосив глава держави.

Президент каже, що Україна готова до «реальних рішень, які приведуть до миру». Але, як заявив Зеленський, «будь-які рішення, які проти України і без України, – одночасно і рішення проти миру».