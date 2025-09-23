ЄС виділить 200 мільйонів євро на обіди для українських дітей – фон дер Ляєн

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про нову фінансову допомогу Україні під час виступу на конференції «Повернути дитинство і людяність – сприяти миру в Україні через повернення українських дітей», що відбулася 23 вересня у Нью-Йорку.

Фон дер Ляєн заявила, що ЄС готовий надати близько 200 мільйонів євро на забезпечення шкільними обідами в Україні.

Вона наголосила, що повернення викрадених Росією дітей залишається одним із ключових пріоритетів Євросоюзу: «Ми не зупинимося, доки українські діти не повернуться додому».

Серед конкретних кроків ЄС фон дер Ляєн назвала фінансування роботи української прокуратури, спільні проєкти з ЮНІСЕФ на понад 10 мільйонів євро для реабілітації дітей, а також санкції проти понад 50 осіб, причетних до депортацій. Вона також повідомила, що ЄС приєднується до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей і найближчим часом організує міжнародний саміт високого рівня, присвячений цій темі.

За офіційними даними України, за час повномасштабної війни в Росії та на окупованих територіях опинилися понад 20 тисяч українських дітей. Водночас уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець припускав, що Росія незаконно вивезла з України близько 150 тисяч дітей, а уповноважена ВР з прав дитини Дар’я Герасимчук називала цифру в «кілька сотень тисяч дітей, тобто десь 200-300 тисяч».

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордери на арешт російського президента Володимира Путіна і дитячого омбудсмена РФ Марії Львової-Бєлової. Їх підозрюють у скоєнні воєнних злочинів – насильницьких депортацій і переміщення населення, зокрема дітей, із окупованих територій України.

Російська уповноважена з прав дитини Марії Львової-Бєлової у липні 2023 року заявила, що Росія з початку повномасштабного вторгнення «прийняла» близько 4,8 мільйона жителів України, з них понад 700 тисяч – діти. За її словами, більшість українських дітей нібито приїхали до Росії з батьками чи іншими родичами.



