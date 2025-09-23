Ердоган: Туреччина продовжуватиме докладати зусиль для припинення вогню в Україні

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган пообіцяв продовжувати зусилля щодо припинення вогню в Україні.

«Шляхом прямих переговорів ми сприяли обміну кількома полоненими та тілами загиблих, а також працювали над визначенням модальностей мирних переговорів між сторонами», – сказав він під час виступу на дебатах Генеральної Асамблеї ООН у Нью-Йорку.

Президент Туреччини наголосив, що «у війні немає переможців, а у справедливому мирі немає переможених».

«Тож, пам’ятаючи про це гасло, ми й у найближчі дні продовжуватимемо докладати зусиль для припинення вогню в найближчий період», – сказав Ердоган.

Раніше президент Туреччини заявив в інтерв’ю американському телеканалу Fox News, що, на його думку, швидкого закінчення війни Росії проти України чекати не варто.

У Стамбулі за посередництва Туреччини пройшло кілька раундів переговорів між російською й українською делегаціями, але помітних політичних результатів вони не принесли.



