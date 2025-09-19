ISW: Кремль намагається маніпулювати адміністрацією Трампа

Кремль намагається маніпулювати адміністрацією президента США Дональда Трампа, щоб вона нормалізувала двосторонні відносини між Сполученими Штатами й Росією без завершення війни в Україні – всупереч висловленим Трампом намірам щодо роботи над двосторонніми відносинами після укладення миру в Україні, пише у своєму звіті американський Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики звертають увагу на заяву міністра закордонних справ Росії Сергія Лавров, який сказав 18 вересня, що Трамп має на меті «вилучити тему України» з порядку денного США й Росії, щоб «нормалізувати» двосторонні економічні, технологічні й інші відносини. За день до цього Лавров також заявив, що зусилля зі «спонукання» президента Росії Володимира Путіна до економічних угод зі Сполученими Штатами не зупинять війну.

«Кремль намагається змусити Трампа відокремити війну в Україні від обговорень двосторонніх відносин між США і Росією, особливо в економічній сфері. Кремль, ймовірно, прагне одночасно продовжувати війну в Україні й послабити тиск, який чинять на російську економіку чинні й можливі майбутні санкції, особливо санкції, спрямовані проти доходів від енергетики, які значною мірою фінансують війну», – заявили в ISW.

Аналітики також зазначили, що Кремль використовує генерального директора Російського фонду прямих інвестицій Кирила Дмитрієва для просування перспективи розширення економічних і ділових відносин між США і Росією, щоб домогтися від адміністрації Трампа поступок щодо України.

При цьому в Інституті вивчення війни кажуть, що Кремль продовжує демонструвати відданість своїм початковим воєнним цілям в Україні, що передбачають капітуляцію України й погодження з максималістськими вимогами Росії, і при цьому російські чиновники намагаються хибно представити РФ як таку, що готова до компромісу.

Напередодні президент США Дональд Трамп на спільній пресконференції з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером заявив, що очікував, що завершити війну між Росією й Україною буде легко завдяки його відносинам із Путіним, але той його «дійсно підвів».

Трамп також обурився, що деякі країни ЄС продовжують купувати нафту в Росії на тлі його власних зусиль зупинити такі відносини.

«Якщо ціна на нафту впаде, дуже просто – Росія піде на врегулювання», – сказав президент США. Він додав, що «готовий робити інші кроки, але не тоді, коли ті, за кого я борюся, купують нафту в Росії».

Президент України Володимир Зеленський заявляв, що для того, щоб змусити Росію зупинити війну, потрібна «чітка позиція» президента США Дональда Трампа щодо гарантій безпеки України, а також рішучість адміністрації США щодо санкцій проти Росії.

В інтерв’ю Sky News Зеленський непрямо розкритикував останні заяви Трампа про те, що США запровадять нові санкції тільки в тому випадку, якщо країни ЄС відмовляться від імпорту російських енергоносіїв.

За словами Зеленського, США, як світова наддержава, мають достатньо можливостей для тиску на Росію, і їм не потрібно для цього «чекати інших».