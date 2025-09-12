Трамп розповів, що «доведеться діяти дуже сильно» в питанні війни між Україною та РФ

Президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо ситуації в Україні «ніби швидко закінчується, але для танго потрібні двоє». Про це він сказав під час прямого ефіру на телеканалі Fox News 12 вересня у відповідь на запитання журналіста.

«Це дивовижно. Коли Путін хотів це зробити, Зеленський цього не робить. Коли Зеленський хотів це зробити, Путін не зробив. Тепер Зеленський хоче, а Путін – це знак питання. Нам доведеться діяти дуже, дуже сильно», – сказав Трамп.

11 вересня президент України Володимир Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» у Києві зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом. За його словами, сторони обговорили різні вектори співпраці – як досягти реального миру і гарантувати Україні безпеку.

В адміністрації президента США продовжують зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України. З моменту вступу на посаду президента Дональд Трамп заявляв про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із Путіним, так і з Зеленським.

Однак Росія, як і раніше, фактично відмовляється проводити особисту зустріч двох лідерів, а також висуває різні вимоги. При цьому в Білому домі стверджують, що обидві сторони вже виявили готовність до поступок порівняно з їхніми початковими вимогами.

Україна продовжує наполягати на гарантіях безпеки. Союзники України заявили про готовність розгорнути свої сили в Україні після завершення війни. Тим часом, Росія виступає проти цього, а лідер РФ Путін заявив, що Росія сприйматиме появу європейських військових в Україні, «особливо зараз», під час війни, «як законні військові цілі».