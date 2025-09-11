Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» із посланцем Трампа в Києві

Президент Володимир Зеленський повідомив про «конструктивну зустріч» зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом, який прибув до Києва.

За його словами, сторони обговорили різні вектори співпраці – як досягти реального миру і гарантувати Україні безпеку.

«Це окремі проєкти в межах ініціативи PURL на фінансування виробництва й закупівлю «Петріотів», сильні двосторонні угоди щодо спільного виробництва дронів і зброї, які ми запропонували Америці. Розраховуємо на позитивну реакцію США. Предметно обговорили тиск на росіян і те, що можемо зробити разом із партнерами в тарифно-санкційній політиці, щоб якомога швидше була можливість зустрітися на рівні лідерів і закінчити цю війну. Тристоронній формат лідерів, безперечно, найбільш ефективний», – написав Зеленський у телеграмі.

За словами Зеленського, йшлося також про повернення викрадених українських дітей, міжнародну співпрацю й умови, в яких перебувають українські діти.

«Висловив співчуття американському народові у зв’язку із жахливим убивством Чарлі Кірка і подякував президенту Трампу за співчуття й реакцію на вбивство українки Ірини Заруцької, яке сталося в штаті Північна Кароліна. Важливо, щоб справедливість торжествувала щоразу, коли насильство намагається взяти гору», – зазначив голова держави.

За його словами, сторони обговорили також заплановані заходи до 80-ї сесії Генасамблеї ООН у Нью-Йорку, координацію між Україною і США й роботу в межах «Коаліції охочих».

«Опрацьовуємо потенційні зустрічі й різні формати», – додав Зеленський без подробиць.

Келлог зустріч поки що не коментував.

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог регулярно буває в Києві, зокрема він перебував із візитом в Україні й минулого місяця: брав участь в урочистостях з нагоди Дня Незалежності та провів низку зустрічей з українськими посадовцями.

В адміністрації президента США продовжують зусилля, спрямовані на припинення війни Росії проти України. З моменту вступу на посаду президента Дональд Трамп заявляв про необхідність якнайшвидшого завершення війни, яку Росія веде проти України. Його адміністрація наголошує не на підтримці України, а на закінченні бойових дій і досягненні мирної угоди.

В останні тижні представники США заявляли про прогрес у русі до миру, Трамп зустрічався як із Путіним, так і з Зеленським.

Однак Росія, як і раніше, фактично відмовляється проводити особисту зустріч двох лідерів, а також висуває різні вимоги. При цьому в Білому домі стверджують, що обидві сторони вже виявили готовність до поступок порівняно з їхніми початковими вимогами.

Україна продовжує наполягати на гарантіях безпеки. Союзники України заявили про готовність розгорнути свої сили в Україні після завершення війни. Тим часом, Росія виступає проти цього, а лідер РФ Путін заявив, що Росія сприйматиме появу європейських військових в Україні, «особливо зараз», під час війни, «як законні військові цілі».